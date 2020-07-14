В небе над Украиной пролетела великая комета: такой красоты не было давно (фото)

В небе над Украиной заметили большую комету под названием Neowise. В нашей стране это небесное тело лучше всего видно низко над северо-восточным горизонтом перед рассветом.

Украинский фотограф из Запорожья Александр Поздняков успел сделать снимок пролетающей возле земли кометы и опубликовал на странице в Facebook.

Комета над Украиной (фото: Александр Поздняков)

"Комета C/2020 F3 (Neowise) на фоне ночного Запорожья, точка сьемки - Бабурка, ул. Воронежская (начало спуска на Вырву) в 22:24 11 июля", - подписал он снимок.

Также фото кометы опубликовал в Instagram астроном-любитель Павел Пахоменко. Он живет в Харькове.

Комета Neowise максимально сблизится с Землей 22-23 июля. Комету можно увидеть невооруженным глазом. Она будет хорошо видна до августа.

"Комета C / 2020 F3, пожалуй, самый красивый объект этого года, сейчас в лучших условиях для наблюдений над Харьковом. Ищите ее перед рассветом (начиная где-то с 2:30, для более восточных городов - раньше, для западных - позже) низко над северо-восточным горизонтом. Не пропустите, такой яркой кометы не было очень давно", - подписал снимки фотограф.

Комета над Украиной (instagram.com/pashaxvi)

Отметим, что комету Neowise открыл 27 марта 2020 года инфракрасный телескоп WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Если яркость Neowise усилится, это позволит ей стать так называемой "великой кометой". Такую мы не видели со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году. Исчезнет она в августе, а в следующий раз прилетит к нам в гости очень нескоро - лишь в 8786 году.

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