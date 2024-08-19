Небанальні серіали про лікарні та медиків. Ці сюжети вас ошелешать

"Сестра Ретчед"

Фани "Американської історії жахів" точно зацінять серіал з Сарою Полсон, який зняли за мотивами роману "Пролітаючи над гніздом зозулі". Сюжет налякає та вразить, адже історія буде дуже цікавою - ця лікарня приховує чимало секретів.

"Лікарня Нікербокер"

Цей серіал про лікарню 1900-х років, де працює дуже цікава команда. Нестандартні методи лікування, інтриги та моторошні сцени - сюжет атмосферний, а актори вдало передали проблематику тих часів.

"Доктор смерть"

Серіал в жанрі "тру-крайм" вразить вас реалістичним сюжетом та двома історіями. Перший сезон познайомить з нейрохірургом, від рук якого загадково помирали пацієнти. А в другому йдеться про лікаря, який проводив моторошні експерименти.

"Медсестра" (2023)

Серіал розповість про лікарню, в якій загадково гинуть пацієнти. Поліція намагається з'ясувати, хто до цього причетний. І виявляється, що таємниць дуже багато.

"Зелене крило"

А в цьому серіалі зібрано пародії на усі "мильні опери". Ви будете багато сміятися та дивуватися, адже сюжет майстерно висміює кліше, але при цьому здатен зацікавити до останньої серії.