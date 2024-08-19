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Небанальні серіали про лікарні та медиків. Ці сюжети вас ошелешать

Що подивитися ввечері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Серіали про медиків та лікарні - це не тільки "Клініка" та "Доктор Хаус". Є декілька крутих варіантів з дуже цікавими сюжетами.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 серіалів на вечір, які вас ошелешать.

"Сестра Ретчед"

Фани "Американської історії жахів" точно зацінять серіал з Сарою Полсон, який зняли за мотивами роману "Пролітаючи над гніздом зозулі". Сюжет налякає та вразить, адже історія буде дуже цікавою - ця лікарня приховує чимало секретів.

 

"Лікарня Нікербокер"

Цей серіал про лікарню 1900-х років, де працює дуже цікава команда. Нестандартні методи лікування, інтриги та моторошні сцени - сюжет атмосферний, а актори вдало передали проблематику тих часів.

 

"Доктор смерть"

Серіал в жанрі "тру-крайм" вразить вас реалістичним сюжетом та двома історіями. Перший сезон познайомить з нейрохірургом, від рук якого загадково помирали пацієнти. А в другому йдеться про лікаря, який проводив моторошні експерименти.

 

"Медсестра" (2023)

Серіал розповість про лікарню, в якій загадково гинуть пацієнти. Поліція намагається з'ясувати, хто до цього причетний. І виявляється, що таємниць дуже багато.

 

"Зелене крило"

А в цьому серіалі зібрано пародії на усі "мильні опери". Ви будете багато сміятися та дивуватися, адже сюжет майстерно висміює кліше, але при цьому здатен зацікавити до останньої серії.

 

До слова, раніше ми вже називали 5 фільмів про зраду та брехню в стосунках.

Окрім цього, днями з'явилася добірка моторошних трилерів, які не дадуть вам заснути.

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