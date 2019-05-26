ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неадекват пытался задушить ребенка в супермаркете: неожиданные подробности

STYLERПроисшествия    26.05.2019 - 13:45
Неадекват пытался задушить ребенка в супермаркете: неожиданные подробности
Мужчина душил ребенка в супермаркете в Киеве – новые подробности (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина едва не задушил 9-летнего ребенка в супермаркете

Мужчина душил ребенка в супермаркете в Киеве. Неадекват напал на 9-летнего мальчика в магазине на проспекте Павла Тычины. Инцидент произошел на кассе, когда мужчина схватил ребенка за шею и попытался нанести ему травмы. В Нацполиции Киева рассказали подробности случившегося.

Как сообщается, инцидент закончился для ребенка без тяжелых последствий. За него вовремя вступилась мама, которая буквально отбила своего сына из рук подозреваемого. Посетители супермаркета задержали мужчину и вызвали полицию. Следственно-оперативна группа зафиксировала факт нападения и установила, что нападавший был очень пьян. Концентрация алкоголя в его крови равнялась 3,09 промилле.

Позже удалось установить личность нападавшего: им оказался 42-летний житель Киева, который ранее не был замечен в правонарушениях. Ему была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства (являться на допросы, не покидать без разрешения место проживания и так далее).

В полиции открыли уголовное дело по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Попытка задушить ребенка на кассе в супермаркете может обернуться для нападавшего пятью годами тюремного заключения.

Напомним, что ранее мы публиковали видео, на котором видны подробности инцидента в супермаркете.

Также мы писали, что в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.

Также сообщалось о том, что в Харькове напали на известного активиста "Национального корпуса". Двое неизвестных избивали мужчину кастетами.

Добивали кастетом: в Харькове напали на известного активиста (видео 18+) На Арнольда Шварценеггера напали в Африке: шокирующее видео
Новости Украины нападениесупермаркет
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь