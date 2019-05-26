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Неадекват намагався задушити дитину в супермаркеті: несподівані подробиці

STYLERПодії    26.05.2019 - 13:45
Неадекват намагався задушити дитину в супермаркеті: несподівані подробиці
Чоловік душив дитину в супермаркеті в Києві – нові подробиці (Колаж РБК-Україна)

Чоловік ледь не задушив 9-річну дитину в супермаркеті

Чоловік душив дитину в супермаркеті в Києві. Неадекват напав на 9-річного хлопчика в магазині на проспекті Павла Тичини. Інцидент стався на касі, коли чоловік схопив дитину за шию і спробував завдати їй травми. У Нацполіції Києва розповіли подробиці інциденту.

Як повідомляється, інцидент закінчився для дитини без важких наслідків. За неї вчасно заступилася мама, яка буквально відбила свого сина з рук підозрюваного. Відвідувачі супермаркету затримали чоловіка і викликали поліцію. Слідчо-оперативна група зафіксувала факт нападу і встановила, що нападник був дуже п'яний. Концентрація алкоголю в його крові дорівнювала 3,09 проміле.

Пізніше вдалося встановити особу нападника: ним виявився 42-річний житель Києва, який раніше не був помічений у правопорушення. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (з'являтися на допити, не залишати без дозволу місце проживання і так далі).

В поліції відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 296 КК України (хуліганство). Спроба задушити дитину на касі в супермаркеті може обернутися для нападника п'ятьма роками тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше ми публікували відео, на якому видно подробиці інциденту в супермаркеті.

Також ми писали, що в Маріуполі школярі побили однолітка і знімали знущання на відео, після чого оприлюднили ролик в інтернеті.

Також повідомлялося про те, що у Харкові напали на відомого активіста "Національного корпусу". Двоє невідомих побили чоловіка кастетами.

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