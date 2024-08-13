Чому ми боїмося викидати зайві речі під час прибирання

Чого боїться людина, коли потрібно викидати речі

Боюсь, що захочу використати це знову (хоча не користувався цим роками). Будьмо чесними. У всіх нас є речі, які ми зберігаємо "на всяк випадок", - навіть якщо ми не хотіли їх протягом кількох місяців чи років.

Боюсь, що одного дня ця річ підходитиму до мене і не матиму її. Якщо ви зберігаєте одяг через те, що думаєте, що можете набрати або скинути вагу, подумайте, чи справді ви захочете носити цей одяг, коли досягнете цієї ваги в майбутньому.

Боюсь, що знайду відсутні частини і не матиму приладу чи гаджета, для якого вони призначені. Якщо ви нарешті знайдете загублений шнур, відсутній гвинт або ручку, яка відпала, чи будете ви впевнені, що згадаєте, для якого гаджета чи приладу це потрібно було?

Боюсь витратити гроші, якщо не використаю цей продукт, хоча ніхто насправді не любить його. Якщо ви зберігаєте гель для душу, на який ваша родина має алергію, лосьйон, який має неприємний запах, ви зберігаєте безлад.

Боюсь образити чиїсь почуття, якщо позбудуся цього. Це важко, коли у вас є речі в домі, які були подарунками, які ви насправді не хочете зберігати, але боїтеся від них позбутися. Подумайте чесно про ймовірність того, що дарувальник коли-небудь помітить, що ви більше не маєте подарунка, який він вам подарував.

Боюсь, що не вистачить, якщо позбудуся цих речей. Іноді ми тримаємо речі, бо боїмося, що не матимемо достатньо життєвих потреб. Можливо, у вас більше рушників в ванної, ніж вам коли-небудь знадобиться, або, можливо, у вас є три дюжини тарілок для вашої сім'ї з чотирьох осіб.

Боюсь заплатити занадто багато грошей, якщо не зроблю запас зараз. Є справедливі причини ретельно накопичувати основні предмети, які ви регулярно використовуєте, якщо у вас є організоване місце для їх зберігання. Але немає жодної причини мати річний запас паперових серветок або запас чистячого засобу на все життя, розташовані по коридору або покриваючи підлогу вашої спальні.

Боюсь втратити цінний спогад або річ з сентиментальною цінністю. Немає нічого поганого в тому, щоб зберігати частину дитячих мистецьких проєктів, квитки на фільм з вашого першого побачення з чоловіком або маленький сувенір, який мама дала вам на випускний. Однак, якщо ви тримаєте все, що коли-небудь мало для вас значення, нічого з цього не буде мати великої цінності.

Так, якось болісно викидати навіть іграшки, якими гралася колись ваша дитина... але треба! (фото: Unsplash.com)

Як подолати проблему

Ви зібралися викидати деякі речі, але вам страшно. Як же почати у цьому випадку? Задавайте собі питання:

Чи дійсно ця річ мені необхідна? Яка ймовірність того, що ця річ знадобиться? Подумайте, в якій ситуації це може статися? Яка ймовірність виникнення цієї ситуації?

Чим можна замінити, якщо річ знадобиться?

А що найгірше може статися, якщо цієї речі у вас не буде?

Якщо річ нагадує про хороше, подумайте про те, що спогади зберігаються у наших серцях, а не у речах.

Уявіть, що ви переїжджаєте до іншої країни - що ви візьмете з собою?

Мисленно покладіть на одну руку вільний простір, а на іншу - захаращеність і щоденний безлад. Що для вас важливіше?