"Не розуміла, що Ліза загинула": історія Ірини, яка втратила доньку при обстрілі Вінниці, у музеї "Голоси Мирних"

До Вінниці Ірина із дитиною переїхала з Києва після початку повномасштабного вторгнення - здавалося, що там безпечніше, розповіла вона музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Тоді ніхто не знав і не міг знати, що за кілька місяців російська ракета назавжди змінить долю родини.

"Ми йшли на зупинку і почули, що щось дуже голосно гудить. Підіймаємо голови догори і бачимо прямо над головами низько-низько ракету. Я тоді зрозуміла - напевно, це все. Вона була дуже низько. Я бачила, як вона вже падала. Ми були в самому епіцентрі", - згадує жінка.

Попри тяжкі травми вона не відчувала біль: встала і намагалася відстібнути Лізу від візочка. Ірина була у шоковому стані та не розуміла, що дитини більше немає... Лікарі та рідні у перші години після трагедії берегли ледве живу жінку та не казали їй правду.

"Мене одну із перших доправили в лікарню, адже час йшов на хвилини. Я питала, де Ліза, а мені казали, що її за мною везуть, що все нормально. Коли я вже ввечері прокинулася, сказали, що вона у дитячій лікарні...", - ділиться Ірина.

Вона досі відчуває фізичні наслідки того страшного обстрілу, працює над своїм психоемоційним станом після страшної втрати. Реабілітація від фонду допомогла почуватися краще. Ірина вдячна за підтримку друзям та родині.

"Життя є дуже цінним, хоча іноді це важко визнати", - зізнається Ірина.

Її історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Ви знайдете розповідь за посиланням.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу цивільним мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо. З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).