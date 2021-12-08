"Не передбачав, що з'явиться "Дельта": Білл Гейтс сказав, коли завершиться COVID-пандемія

Білл Гейтс висловився про завершення пандемії коронавірусу та циркуляцію таких небезпечних штамів, як "Дельта" і "Омікрон". Підбиваючи підсумки року, що минає, американський мільярдер, філантроп і засновник компанії Microsoft також зізнався, що недооцінив, наскільки складно буде переконати людей вакцинуватися і продовжувати носити маски.

Що в 2021 році пішло не так в ситуації з COVID

Як зазначає Гейтс, в 2021-му ситуація з епідемією коронавірусу в світі стала краще не настільки, як він очікував, роблячи прогноз наприкінці минулого року.

"Хоча я дійсно думаю, що в певному сенсі це правда - мільярди людей були вакциновані від COVID-19, і світ став трохи ближче до норми - покращення не було таким значним, як я сподівався. У 2021 році від COVID померло більше людей, ніж у 2020 році", - йдеться в публікації.

Також Білл Гейтс заявив, що через штам коронавірусу "Дельта" і проблеми з поширенням вакцини люди ще не такі близькі до кінця пандемії, як він сподівався.

"Я не передбачав, що з'явиться такий варіант з високим ступенем заразності, і недооцінив, наскільки складно буде переконати людей прийняти вакцину і продовжувати використовувати маски", - пише підприємець і філантроп.

Кінець пандемії COVID не за горами

І все ж він пояснює, чому зберігає оптимізм і сподівається, що завершення пандемії COVID-19, "нарешті, не за горами".

"Було б нерозумно робити ще один прогноз, Але я думаю, що гостра фаза пандемії закінчиться десь у 2022 році", - розповів Гейтс.

У контексті виявлення варіанту коронавірусу "Омікрон" бізнесмен визнає, що він без сумнівів "викликає занепокоєння". Зараз дослідники "терміново працюють над тим, щоб дізнатися про це більше", і найближчим часом буде набагато більше інформації про штам, наскільки добре захищають від нього вакцини або перенесена хвороба.

"Але ось що ми знаємо точно: світ краще підготовлений до боротьби з потенційно поганими варіантами, ніж на будь-якому іншому етапі пандемії досі. Ми виявили цей варіант раніше, ніж виявили "Дельту", тому що Південна Африка вклала значні кошти в можливості геномного секвенування, і у нас набагато більше можливостей для створення оновлених вакцин, якщо вони знадобляться", - говорить Білл Гейтс.

Життя після пандемії

Мільярдер "все ще сподівається", що в 2022 році COVID-19 стане просто ендемічним захворюванням у більшості країн і регіонів.

"Хоча нині він приблизно в 10 разів смертельний, ніж грип, вакцини та противірусні препарати можуть скоротити це число вдвічі або більше. У громадах як і раніше будуть спостерігатися випадкові спалахи, але будуть доступні нові ліки, які можуть допомогти в більшості випадків, а лікарні зможуть впоратися з рештою", - поділився він думкою.

Гейтс додав, що після цього "ковідна" ситуація не буде вже грати таку важливу роль для людей при прийнятті рішення: чи працювати з офісу, відпускати дітей на футбольний матч або дивитися фільм в кінотеатрі.

"Я сподіваюся, що через пару років вам дійсно доведеться задуматися про вірус тільки тоді, коли ви щоосені робитиме спільну вакцинацію від COVID і грипу", - розповів філантроп.

Білл Гейтс також заявив, що тепер, коли "ми наближаємося до кінця цієї пандемії", він довго розмірковував про те - "що пішло правильно, а що пішло не так" за останні два роки.

"Ми можемо отримати важливі уроки зі світових заходів боротьби з COVID-19, які допоможуть нам краще підготуватися наступного разу", - зауважує бізнесмен.