"Не все так однозначно". Дієтолог розповіла, чи насправді шкідливі нітрати
Про нітрати відомо, що вони дуже погані, від них пронос, алергії та рак. Коли нітратів забагато, то вони справді шкідливі.
Чому з нітратами не все так однозначно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.
Чи шкідливі нітрати?
"Проте не все так однозначно. У 1998 році була присуджена Нобелівська премія по фізіології та медицині за відкриття "молекури року" - оксиду азоту", - написала експерт.
Оксид азоту - є одним із найсильніших вазодилятаторів (допомагає розширювати судини) та регуляторів тонусу судин, зменшує ризик утворення тромбів, покращує передачу сигналів між нервовими клітинами.
Що ми знаємо про нітрати?
Будь-якій рослині для росту і дозрівання плоду потрібен азот. А точніше, азот у поєднанні з киснем (NO3) або воднем (NH4 +).
Нітратний азот є у всіх ґрунтах, і коріння рослин поглинають його. Простіше кажучи, "безнітратних овочів" в природі не існує. У нормальних кількостях органічні нітрати засвоюються організмом людини й навіть корисні. Але до певної міри.
Чому саме ранні овочі можуть бути небезпечні?
Високий вміст нітратів в овочах і фруктах відзначається в посушливий період, у спеку, а також внесенні у ґрунт великої кількості органічних добрив (рідкий гній, курячий послід). Крім того, максимальну кількість нітратів накопичують усі ранні овочі: як правило, вони вирощуються в умовах закритого ґрунту, нестачі освітлення.
Високий вміст азотистих з'єднань шкодить здоров'ю. Варто зазначити, що більшість здорових людей не мають проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно нешкідливі.
Але коли нітратів забагато, і коли організм не справляється з їх надлишками (діти, ослаблені люди), можливе навіть отруєння нітратами, порушення роботи нервової системи, серцевої діяльності, і навіть утворенню канцерогенів і утворення злоякісних пухлин (в першу чергу - шлунково-кишкового тракту). Особливо небезпечні нітрати для вагітних, годуючих жінок, а також для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Чи можна зменшити вміст нітратів у овочах та фруктах?
- Перед вживанням і приготуванням ретельно мийте овочі, видаляйте позеленілі частини (картопля, морква).
- Після миття замочіть овочі на 15-20 хвилин у холодній воді.
- В огірків очищайте шкірку, а також зрізати плодоніжки й хвостики. Це стосується також ранньої моркви, буряка.
- Стебла зелені (петрушка, кріп та ін.) накопичують більше нітратів, ніж гілочки, тому їх вживати в їжу не рекомендується.
- Нітрати в більшій кількості є біля основи плодів, в стеблах і черешках, вживайте в їжу тільки листя петрушки, вирізайте качан і стебла-прожилки у капусти, шпинату, листового салату, відрізуйте основу в овочів приблизно на один сантиметр.
- Найбільше нітратів в салаті, листовій капусті, шпинаті, кропі, редисці, зеленій цибулі.
- Трохи менше - у цвітній капусті, броколі, огірках, селері, кабачках, моркві, білоголовій капусті.
- Піддавайте овочі термічній обробці, так шкідливі речовини знищуються;
- І, до речі, корисний лайфхак вживайте більше клітковини, особливо, слизистої (насіння льону, вівсяна, перлова каша, запечені яблука).
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