"Не все так однозначно". Диетолог рассказала, на самом ли деле вредны нитраты
О нитратах известно, что они очень плохие, от них понос, аллергии и рак. Если нитратов слишком много, то они действительно вредны.
Почему с нитратами не все так однозначно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Вредны ли нитраты?
"Однако не все так однозначно. В 1998 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие "молекуры года" - оксида азота", - написала эксперт.
Оксид азота является одним из сильнейших вазодилятаторов (помогает расширять сосуды) и регуляторов тонуса сосудов, уменьшает риск образования тромбов, улучшает передачу сигналов между нервными клетками.
Что мы знаем о нитратах?
Любому растению для роста и созревания плода требуется азот. А точнее, азот в сочетании с кислородом (NO3) или водородом (NH4+).
Нитратный азот имеется во всех почвах, и корни растений поглощают его. Проще говоря, "безнитратных овощей" в природе не существует. В обычных количествах органические нитраты усваиваются организмом человека и даже полезны. Но в определенной степени.
Почему ранние овощи могут быть опасны?
Высокое содержание нитратов в овощах и фруктах отмечается в засушливый период, в жару, а также внесении в почву большого количества органических удобрений (жидкий навоз, куриный помет). Кроме того, максимальное количество нитратов накапливают все ранние овощи: как правило, они выращиваются в условиях закрытого грунта, недостатка освещения.
Высокое содержание азотистых соединений вредит здоровью. Стоит отметить, что у большинства здоровых людей нет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно безвредны.
Но когда нитратов слишком много, и когда организм не справляется с их избытками (дети, ослабленные люди), возможно даже отравление нитратами, нарушение работы нервной системы, сердечной деятельности, а также образование канцерогенов и образование злокачественных опухолей (в первую очередь - желудочно-кишечного тракта ). Особенно опасны нитраты для беременных, кормящих женщин, а также для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Можно ли уменьшить содержание нитратов в овощах и фруктах?
- Перед употреблением и приготовлением тщательно мойте овощи, удаляйте зеленые части (картофель, морковь).
- После мытья замочите овощи на 15-20 минут в холодной воде.
- У огурцов очищайте кожуру, а также срезайте плодоножки и хвостики. Это касается также ранней моркови, свеклы.
- Стебли зеленые (петрушка, укроп и др.) накапливают больше нитратов, чем веточки, поэтому их употреблять в пищу не рекомендуется.
- Нитраты в большем количестве есть у основания плодов, в стеблях и черешках, употребляйте в пищу только листья петрушки, вырезайте кочерыжку и стебли-прожилки у капусты, шпината, листового салата, отрезайте основу у овощей примерно на один сантиметр.
- Больше нитратов в салате, листовой капусте, шпинате, укропе, редиске, зеленом луке.
- Чуть меньше – в цветной капусте, брокколи, огурцах, сельдерее, кабачках, моркови, белокочанной капусте.
- Подвергайте овощи термической обработке, так вредные вещества уничтожаются;
- И, кстати, полезный лайфхак употребляйте больше клетчатки, особенно слизистой (семена льна, овсяная, перловая каша, запеченные яблоки).
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