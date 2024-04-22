"Не все так однозначно". Диетолог рассказала, на самом ли деле вредны нитраты

О нитратах известно, что они очень плохие, от них понос, аллергии и рак. Если нитратов слишком много, то они действительно вредны.

Почему с нитратами не все так однозначно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Вредны ли нитраты?

"Однако не все так однозначно. В 1998 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие "молекуры года" - оксида азота", - написала эксперт.

Оксид азота является одним из сильнейших вазодилятаторов (помогает расширять сосуды) и регуляторов тонуса сосудов, уменьшает риск образования тромбов, улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

Что мы знаем о нитратах?

Любому растению для роста и созревания плода требуется азот. А точнее, азот в сочетании с кислородом (NO3) или водородом (NH4+).

Нитратный азот имеется во всех почвах, и корни растений поглощают его. Проще говоря, "безнитратных овощей" в природе не существует. В обычных количествах органические нитраты усваиваются организмом человека и даже полезны. Но в определенной степени.

Почему ранние овощи могут быть опасны?

Высокое содержание нитратов в овощах и фруктах отмечается в засушливый период, в жару, а также внесении в почву большого количества органических удобрений (жидкий навоз, куриный помет). Кроме того, максимальное количество нитратов накапливают все ранние овощи: как правило, они выращиваются в условиях закрытого грунта, недостатка освещения.

Высокое содержание азотистых соединений вредит здоровью. Стоит отметить, что у большинства здоровых людей нет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно безвредны.

Но когда нитратов слишком много, и когда организм не справляется с их избытками (дети, ослабленные люди), возможно даже отравление нитратами, нарушение работы нервной системы, сердечной деятельности, а также образование канцерогенов и образование злокачественных опухолей (в первую очередь - желудочно-кишечного тракта ). Особенно опасны нитраты для беременных, кормящих женщин, а также для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Можно ли уменьшить содержание нитратов в овощах и фруктах?