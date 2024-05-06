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Alyona Alyona травмувалася перед півфіналом Євробачення: чи виступить вона 7 травня

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська реперка alyona alyona травмувалася під час репетиції на сцені Євробачення 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Jerry Heil.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram Євробачення і Богдана Беспалова.

Що відомо про інцидент

Зі слів артистки, вона наступила на свій костюм і впала, зламавши ніготь.

"У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива!", - розповіла alyona alyona.

alyona alyona травмувалася (фото: instagram.com/thejerryheil)

Пізніше вона додала, що після інциденту не розгубилася, встала і продовжила співати.

"Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду, зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати. Все нормально, дякую за турботу", - резюмувала знаменитість.

 

 

Нагадаємо, вже завтра, 7 травня, стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2024.

Представниці України - дует alyona alyona і Jerry Heil - виступлять у першому півфіналі під номером 5.

Нещодавно ми розповідали, якими образами артистки зачарували публіку Євробачення 2024 у Мальме.

Також ми писали, що представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву.

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