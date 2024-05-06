Alyona Alyona травмувалася перед півфіналом Євробачення: чи виступить вона 7 травня

Українська реперка alyona alyona травмувалася під час репетиції на сцені Євробачення 2024.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Jerry Heil.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram Євробачення і Богдана Беспалова.
Зі слів артистки, вона наступила на свій костюм і впала, зламавши ніготь.
"У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива!", - розповіла alyona alyona.
alyona alyona травмувалася (фото: instagram.com/thejerryheil)
Пізніше вона додала, що після інциденту не розгубилася, встала і продовжила співати.
"Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду, зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати. Все нормально, дякую за турботу", - резюмувала знаменитість.
Нагадаємо, вже завтра, 7 травня, стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2024.
Представниці України - дует alyona alyona і Jerry Heil - виступлять у першому півфіналі під номером 5.
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