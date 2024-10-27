"Не можу довго слухати". Тоня Матвієнко пройшлася по творчості Klavdia Petrivna

Кого з молодих артистів слухає Тоня Матвієнко

Так, з українських виконавців знаменитість виділила KADNAY, Phil It (проєкт Пилипа Коляденка), а також Олю Цибульську.

Особливо Матвієнко захоплюється Пилипом Коляденко, творчість якого їй дуже допомогла у важкий період її життя.

"Був такий момент, десь 20-й день після похорон (мами, Ніни Матвієнко, - прим. ред), я пішла на його концерт. Мені хотілось закритими очима політати у цій музиці. Мені дуже це допомагало", - пригадала зірка.

Пилип Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Також Тоня каже, що хотіла б колаборацію з такими артистами, як Latexfauna та Ziferblat.

А ось творчість Клавдії Петрівни їй не подобається.

"Я не можу її довго слухати. Я втомлююся", - зазначила Матвієнко.

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Загалом, зірка зізнається, що для неї український шоубізнес змінився на краще.

"Змінився на краще. Однозначно. Раніше нас відокремлювали, перший ешелон, другий. А зараз такого немає. Мені дуже подобається", - висловилася Тоня.