"Не кусайте своих": Андре Тан встал на защиту русского языка в Украине

Известный модельер Андре Тан, который из Харькова, выступил на защиту русского языка в Украине. Он призвал украинцев не осуждать тех, кто пишет и говорит на русском языке.
Об этом кутюрье рассказал в Instagram-stories.
Отметим, что дизайнер все время пишет свои посты в соцсетях исключительно на русском языке. Не изменил он этому правилу даже после полномасштабного вторжения России в Украину, как это сделали многие украинские известные люди.
"Я украинец родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема. Не кусайте своих же! - написал Тан.
Также модельер призвал людей, вступающих в языковые споры, не делать этого и не провоцировать, ведь этим можно довести до предела.
"Кричите в подушку, бейте посуду, но не трогайте своих", - написал дизайнер.
Скриншот (instagram.com/andre_tan_official)
Напомним, ранее Оля Полякова отреагировала на скандал из-за русского языка, в который певица попала из-за того, что в своем совместном с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" они отказались переходить на украинский. Знаменитости продолжили вести свой YouTube-проект на русском языке, аргументируя это тем, что им так легче доносить свое мнение.
Кстати, Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском.