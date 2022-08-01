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"Не кусайте своих": Андре Тан встал на защиту русского языка в Украине

Фото: Андре Тан решил защитить русский язык (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Известный модельер Андре Тан, который из Харькова, выступил на защиту русского языка в Украине. Он призвал украинцев не осуждать тех, кто пишет и говорит на русском языке.

Об этом кутюрье рассказал в Instagram-stories.

Что думает Андре Тан

Отметим, что дизайнер все время пишет свои посты в соцсетях исключительно на русском языке. Не изменил он этому правилу даже после полномасштабного вторжения России в Украину, как это сделали многие украинские известные люди.

"Я украинец родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема. Не кусайте своих же! - написал Тан.

Также модельер призвал людей, вступающих в языковые споры, не делать этого и не провоцировать, ведь этим можно довести до предела.

"Кричите в подушку, бейте посуду, но не трогайте своих", - написал дизайнер.

Скриншот (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, ранее Оля Полякова отреагировала на скандал из-за русского языка, в который певица попала из-за того, что в своем совместном с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" они отказались переходить на украинский. Знаменитости продолжили вести свой YouTube-проект на русском языке, аргументируя это тем, что им так легче доносить свое мнение.

Кстати, Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском.

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Андре Тан