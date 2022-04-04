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Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Коллаж РБК-Украина: как Яндекс показывает Бучу и другие города Украины
Автор: Светлана Мащенко

Российский поисковый Яндекс скрывает преступления, которые творит РФ в Украине. Так, если ввести в строку поиска слово "Буча" или "Мариуполь" мы видим живописные пейзажи городов в разделе "Картинки", а предложенные варианты подбора слов для пользователя не содержат ни слова про войну, убийства, бомбежки, обстрелы и так далее.

Смотрите в материале Styler, как Яндекс умалчивает ужасы, о которых кричит весь мир.

Вот такими красивыми показывает российский поисковик украинские города: Харьков, Ирпень, Буча, Мариуполь. Создается даже впечатление, что этими видами в Украину привлекают российских туристов...

При поиске "Буча Украина" появляется предупреждение для россиян, что информация может быть недостоверной.

Вот такие варианты поиска предлагаются при вводе слова Ирпень.

Как украинские города показывают другие поисковики

А вот поисковые сервисы Google, Bing, Yahoo! при выборе картинок после введения слов Буча или Мариуполь выдают те самые страшные кадры, которые всколыхнули весь мир 2-3 апреля.

Даже российская Википедия уже пишет правду

Статья под названием "Резня в Буче" появилась в русскоязычной версии энциклопедии. При чем в описании по пунктам отрицают обвинения российской стороны и якобы постановочных видео с Буче и в том, что россияне вышли за несколько дней до того, как там нашли тела мирных жителей.

Ранее мы публиковали очередные видеодоказательства зверств в Буче. В городе нашли комнаты для пыток и комнаты для расстрелов.

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