В НБУ рассказали о платежах по QR-коду в Украине: какие преимущества и правила безопасности

Отмечается, что такая инновация упрощает осуществление безналичных расчетов и может:

существенно снизить операционные риски, связанные с ошибочным заполнением платежных реквизитов (не нужно вносить длинные реквизиты вручную)

автоматизировать бизнес-процессы участников безналичных расчетов;

способствовать росту объемов безналичных расчетов.

QR- коды можно применять во время оплаты счетов за коммуналку, штрафов за нарушение ПДД, налоговых уведомлений-решений (плата за землю, налог на недвижимое имущество и т.д.), таможенных квитанций, квитанций для уплаты судебных сборов, штрафов, государственной пошлины и других платежей в государственный бюджет и тому подобное.

Какие учреждения в Украине уже внедрили QR-код

В нашей стране по состоянию на сегодня три банка уже реализовали поддержку платежей с использованием QR-кодов в своих платежных приложениях: это "Альфа-Банк", "Банк Грант" и "Укргазбанк". На подходе и другие финучреждения.

Среди небанковских учреждений доработки своего программного обеспечения для сканирования QR-кода завершила также "Укрпочта".

Правила безопасности платежей по QR-кодам

никогда не доверяйте электронным письмам неизвестных отправителей;

никогда не обрабатывайте неизвестные QR-коды, так же как и неизвестные URL-адреса;

убедитесь, что QR-код не обклеен/напечатан поверх другого QR-кода, если расположен на физическом местоположении - например, в магазине.

Видео: НБУ утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения