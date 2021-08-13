В НБУ рассказали о платежах по QR-коду в Украине: какие преимущества и правила безопасности

В Национальном банке Украины рассказали о преимуществах платежей через QR-коды, как они реализуются, и дали рекомендации, как обезопасить пользователей от случаев мошенничества.
Об этом говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.
Отмечается, что такая инновация упрощает осуществление безналичных расчетов и может:
QR- коды можно применять во время оплаты счетов за коммуналку, штрафов за нарушение ПДД, налоговых уведомлений-решений (плата за землю, налог на недвижимое имущество и т.д.), таможенных квитанций, квитанций для уплаты судебных сборов, штрафов, государственной пошлины и других платежей в государственный бюджет и тому подобное.
В нашей стране по состоянию на сегодня три банка уже реализовали поддержку платежей с использованием QR-кодов в своих платежных приложениях: это "Альфа-Банк", "Банк Грант" и "Укргазбанк". На подходе и другие финучреждения.
Среди небанковских учреждений доработки своего программного обеспечения для сканирования QR-кода завершила также "Укрпочта".
Видео: НБУ утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения
Напомним, ранее Нацбанк изменил процедуру платежей по QR-коду, и теперь любой банк может интегрировать эту опцию до собственного платежного приложения.