НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядає

1 березня Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя". Вона виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень. Тираж монети - до 100 000 штук.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію НБУ у Telegram.
На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.
На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.
Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах - УкрГазБанку, РадаБанку, ТаскомБанку, ПриватБанку.
У Нацбанку зазначають, що загалом через інтернет-магазин планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.
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