НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядає

Як виглядає нова монета

На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

Аверс монети (фото: НБУ)

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

Реверс монети (фото: НБУ)

Де можна купити пам'ятну монету

Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах - УкрГазБанку, РадаБанку, ТаскомБанку, ПриватБанку.

У Нацбанку зазначають, що загалом через інтернет-магазин планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.

Монети надійдуть у продаж 7 березня (скриншот)