Названы способы удалить с одежды стойкие пятна: даже лак для ногтей

Пятна и следы от жидкостей очень раздражают, если они не выводятся с одежды.

Эксперт по прачечной поделился главными советами по удалению самых стойких следов на одежде, пишет Express.

Обычные пятна и следы включают лак для ногтей, косметику и жевательную резинку, которые невероятно трудно удалить с одежды.

Вместо того, чтобы выбрасывать вещь или портить ее при стирке, эксперт по прачечной поделился лучшими средствами для стирки.

Как избавиться от жвачки на одежде

Деян Димитров, генеральный директор Laundryheap, рекомендует использовать лимонный сок при любых инцидентах с жевательной резинкой.

Замочите одежду в лимонном соке и тупым краем ножа соскоблите излишки жевательной резинки.

Немедленно постирайте одежду в стиральной машине, чтобы лимонный сок не изменил цвет вашей одежды. Также эксперт рекомендует использовать майонез в случаях с жвачкой. Нанесите его на одежду и она сама отклеится.

Также с пятнами может помочь таблетка аспирина.

Растворите четыре таблетки аспирина в ведре с горячей водой и поместите туда пораженную одежду.

Оставьте смесь на два часа, прежде чем быстро прополоскать вещи в стиральной машине. После этого они будут как новые!

Как избавиться от лака на одежде

Если вы когда-нибудь размазывали лак для ногтей по одежде или дивану, избавиться от него может показаться практически невозможным.

Промокните пораженный участок тканью со спиртом, пока он пятно не впитается.

Затем удалите остатки лака, выстирав одежду с мылом и теплой водой, прежде чем совать ее в обычном цикле стиральной машины.