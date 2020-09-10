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Названы самые вредные завтраки: могут подорвать здоровье

Автор: Styler

Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть на завтрак

Австралийский диетолог назвала самый ужасный для здоровья завтрак. Сьюзи Барелл назвала два продукта, которые она очень не советует есть на завтрак, и объяснила почему, пишет 7news.

Самыми вредными продуктами для утреннего приема пищи, по мнению эксперта, являются пита и сладкие хрустящие хлопья.

Дело в том, что в пите безумно много углеводов. Они сильно повышают уровень сахара в крови. Очень рекомендуется отказаться и от сладких хрустящих хлопьев. Их не следует употреблять утром ни детям, чтобы они не привыкали к большому количеству сладкого, ни взрослым.

По словам диетолога, в таких хлопьях мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Эксперт по питания отмечает, что если вы привыкли завтракать сладкими хлопьями, лучше замените их на полезную гранолу. Добавляйте туда фрукты, мед и ягоды.

Отличным и полезным вариантом завтрака может стать яичница с овощами и тосты из цельнозернового хлеба.

Как мы ранее писали, специалисты рассказали, что нужно съесть на завтрак, чтобы сбросить вес.

Также мы сообщали, как диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды.

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