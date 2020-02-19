Названы самые вредные овощи: список вас удивит

Самые вредные овощи (иллюстрация: freepik.com)

Овощи, которые нельзя употреблять слишком часто - в материале Styler

Некоторые овощи оказались не такими полезными, как принято думать. И список не ограничивается картофелем, о котором думают в первую очередь, представляя вредный фастфуд. В подборке Styler ряд овощей, которые могут привести к набору веса, несварению, а некоторые даже содержат грибки.

Кукуруза

Хотя кукуруза по научной классификации является злаковой культурой, по кулинарному определению ее относят к овощам. Медики предупреждают - она очень калорийна (110 ккал на 100 граммов). Так, ученые Гарварда проводили эксперимент, который показал, что при частом употреблении кукурузы вес будет постоянно расти примерно по 2 кг за год.

Картофель

Как же не вспомнить о враге фигуры номер один. 100 граммов овоща содержит 80 калорий (и это отварной картофель без соуса или масла). Что уж говорить о картофеле фри.

Баклажаны

Крупные баклажаны способны накапливать алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.

Зеленый горошек

Безобидный горошек на самом деле очень калорийный (73 ккал на 100 граммов) и содержит довольно много сахара. А если покупать его в зеленых стручках, он становится "наркотиком" покруче семечек - остановиться нелегко.

Капуста кольраби

Хотя другие виды капусты часто являются компонентами диеты, кольраби для этого вовсе не подходит. К примеру, если пекинская капуста содержит 16 ккал/100 граммов, то питательная ценность кольраби в четыре раза выше.

Петрушка

Петрушка, несмотря на свою кажущуюся безобидность, возбуждает аппетит. Поэтому всегда есть риск, что зелень придется заедать нагетсами или бургерами из-за неконтролируемого чувства голода.

Фасоль

Во время высушивания и хранения фасоль часто становится прибежищем плесневого грибка. При этом на вкус и запах этого не определить, а для организма такая пища не очень полезна.