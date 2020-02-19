Названо найбільш шкідливі овочі: список вас здивує

Найбільш шкідливі овочі (ілюстрація: freepik.com)

Овочі, які не можна вживати занадто часто - в матеріалі Styler

Деякі овочі виявилися не такими корисними, як заведено думати. І список не обмежується картоплею, про яку думають у першу чергу, уявляючи шкідливий фастфуд. У добірці Styler ряд овочів, які можуть призвести до набору ваги, порушенню травлення, а деякі навіть містять грибки.

Кукурудза

Хоча кукурудза за науковою класифікацією є злакової культурою, по кулінарному визначенню її відносять до овочів. Медики попереджають - вона дуже калорійна (110 ккал на 100 грамів). Так, вчені Гарварду проводили експеримент, який показав, що при частому вживанні кукурудзи вага буде постійно зростати приблизно на 2 кг за рік.

Картопля

Як же не згадати про ворога фігури номер один. 100 грамів овоча містить 80 калорій (і це відварна картопля без соусу або олії). Що вже говорити про картоплю фрі.

Баклажани

Великі баклажани здатні накопичувати алкалоїд соланін, який може стати причиною розладу травлення.

Зелений горошок

Нешкідливий горошок насправді дуже калорійний (73 ккал на 100 грамів) і містить досить багато цукру. А якщо купувати його в зелених стручках, він стає "наркотиком" крутіше насіння - зупинитися нелегко.

Капуста кольрабі

Хоча інші види капусти часто є компонентами дієти, кольрабі для цього зовсім не підходить. Приміром, якщо пекінська капуста містить 16 ккал/100 грамів, то живильна цінність кольрабі в чотири рази вище.

Петрушка

Петрушка, незважаючи на свою вдавану нешкідливість, збуджує апетит. Тому завжди є ризик, що зелень доведеться заїдати нагетсами або бургерами через неконтрольоване почуття голоду.

Квасоля

Під час висушування і зберігання квасоля часто стає притулком цвілевого грибка. При цьому на смак і запах цього не визначити, а для організму така їжа не дуже корисна.