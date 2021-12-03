Названы самые грязные места на кухне, о которых мало кто догадывается

Какие предметы незаметно загрязняются на кухне

Тостер

В этом приборе незаметно могут оставаться мелкие частички хлеба. Поэтому перед чисткой нужно отсоединить электроприбор от сети сухими руками. Затем снять поддон для крошек и высыпать содержимое.

Далее возьмите сухую зубную щетку почистите прорези для хлеба и места вокруг них. Такой метод поможет удалить крупные крохи. В конце промойте поддон обычной жидкостью для мытья посуды.

В тостере может содержаться много микробов (pixabay)

Прихватки

Эксперт говорит, что такие перчатки могут внешне выглядеть чистыми, однако внутри они могут содержать много микробов.

Тканевые перчатки для духовки можно постирать в стиральной машине, но силиконовые прихватки нужно стирать вручную.

Лопатки и деревянные ложки

Как известно, на деревянных предметах могут размножаться бактерии, особенно при контакте с сырым мясом.

В частности, если тщательно не очищать их, то можно подвергать опасности себя и родных.

По словам специалиста, деревянные лопатки нужно на несколько минут замочить у перекиси водорода (одна чайная ложка на два литра воды).

Лопатки деревянные нужно тщательно мыть (pixabay)

Фартух

Во время приготовления пищи на фартухе могут оставаться кусочки продуктов и накапливаться жир

Поэтому эксперт советует чаще его стирать. К тому же они могут впитывать в себя все запахи на кухне и пыль.

Фартук может содержать много грязи (freepik)

Полки для специй

На полках нужно часто убирать, многие специи являются красителями, которые могут оставлять пятна.

Поэтому, прежде чем снова ставить приправы, нужно убедиться, что полка полностью высохла. Это поможет избежать влажности.

Полотенце для посуды

На кухне должны быть полотенца для различного назначения. К тому же их нужно регулярно при высокой температуре стирать.

"Я бы порекомендовал использовать отдельное полотенце для каждой из этих трех основных работ: сушка посуды, вытирание рук и очистка поверхностей. Я бы также посоветовал стирать полотенца каждую неделю", - добавил он.

Микроволновка

При нагревании в микроволновой печи пища может разбрызгиваться и оставлять пятна. Эксперт советует ежедневно тщательно мыть печь внутри и снаружи.

Также большинство людей забывают посмотреть на "потолок" своей печи, ведь там может быть больше всего грязи и микробов.