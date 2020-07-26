Названы продукты, которые убивают тягу к сладкому и соленому

Тяга к соленой или сладкой пище возникает не просто так. Если вы за собой наблюдаете подобное - немедленно пересмотрите свой рацион! Например люди, которые живут в постоянном состоянии стресса, нередко любят жирную пищу.

Ученые объясняют это тем, что переваривание жира погружает человека в полусонную нирвану, когда никакие раздражающие факторы не могут поколебать его спокойствие. Своего рода, уход от реальности: жир расслабляет, а сладкое повышает настроение.

Стабилизировать собственную психику можно, подняв уровень гормона серотонина, чему способствуют орехи и молочные продукты (особенно сыр). При этом важно помнить, что заедать стресс - опасно и может привести к зависимости.

Побороть тягу к сладкому могут также сухофрукты или ягоды. Диетологи считают, что они могут обмануть организм, требующий вредной пищи.

"Когда невыносимо хочется сладкого, можно поесть ягод, сухофруктов или свежих фруктов. Сладкую выпечку прекрасно заменяет запеченное яблоко с корицей - на вкус это почти как шарлотка, а калорий в разы меньше", - отметил врач.

А вот неудержимая тяга к соленому - первый признак нехватки натрия в организме. Сопутствующие симптомы - сухая кожа, тошнота, усиление сердцебиения и ухудшение аппетита, ощущение мышечной слабости.

Избавиться от тяги к соленому помогают банан и миндаль. К слову, выходом из этого замкнутого круга может также стать понимание истинных причин тяги к тем или иным продуктам.

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