Названы продукты, которые нельзя есть на пустой желудок: последствия непредсказуемы

Что нельзя есть натощак

Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты и лимоны раздражают пустой пищевод натощак. Также, если есть цитрусовые натощак, то они могут серьезно нагружать печень. В частности, гастрит также не возникает у людей без причины - апельсиновый сок на голодный желудок может помочь успешному началу гастрита. Однако, стакан сока замечательный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

Цитрусовые нельзя есть натощак (freepik)

Бананы

Если этот фрукт съесть натощак, то это может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. А высокое содержание магния и калия нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

Банан съеденный натощак плохо повлияет на здоровье (freepik)

Кофе

Многие люди любят по утрам натощак пить кофе на пустой желудок. Однако, мало кто знает, что лучше всего пить кофе уже после завтрака или даже во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки.

Кофе нельзя есть натощак (freepik)



Острая пища

Часто люди добавляют в утренний омлет красный перец. Однако, сам перец не раздражает слизистую оболочку, благодаря белку капсаицина, который связывается с нервными окончаниями. При этом никакого повреждения нет, но есть ощущение раздражения.

Острую пищу нельзя есть натощак (pixabay)

Газированные напитки

Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь затрудняет переваривание пищи. Поэтому лучше всего утром утолить жажду не газированной водой.

Утром нельзя пить газированные напитки (pixabay)

Груши

Грубая клетчатка, которой много в груши любого сорта, очень хороша для кишечника, но для этого его нужно "разогнать" другой едой. Поэтому в качестве десерта груша - практически идеальный выбор, а натощак она даст ощущение тяжести в желудке и может даже повредить слизистую.

Груши нельзя есть на пустой желудок (pixabay)