Названі продукти, які серце садять , а які - знижують ризик розвитку захворювань
Деякі продукти протипоказані людям, які мають недуги серця або хворі судини. Разом з тим медики розробили кардіотрофічний тип харчування, який допомагає зменшити не тільки симптоми і розвиток проблем з роботою цього життєво важливого органу, а й істотно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань у абсолютно здорових.
Про це передає "Країна здоров'я".
Присутність яких продуктів в раціоні допоможе збагатити організм корисними вітамінами та мікроелементами і нормалізувати роботу серця, розповіла дієтолог Анна Завацька.
Для "сердечників" відмінно підійдуть продукти, які багаті:
на калій і магній (чорнослив, курага, цитрусові, горіхи, картопля, гречка, морська капуста, цільнозерновий хліб, пшоняна крупа, петрушка);
на білок (знежирене молоко і сир, риба і нежирне м'ясо);
на складні вуглеводи (цільнозерновий хліб, крупи та бобові).
Що слід виключити з раціону людям з хворобами серця
Як зазначила дієтолог, настійно рекомендується "сердечникам" відмовитися від продуктів, в яких багато насичених жирів, трансжирів та цукру. А саме:
- жирні сорти м'яса і птиці;
- молочні продукти з підвищеним відсотком жирності;
- продукти глибокої переробки;
- також бажано не вживати занадто солону або солодку їжу, позаяк "крайнощі" теж загрожують ускладненнями стану.
"Продукти з великою кількістю цукру, на кшталт варення, джему та сиропу також варто зменшити до максимуму", - закликала фахівець, порадивши замінити їх натуральними солодкими овочами та фруктами.
Завацька додала, що людям зі слабким серцем обов'язково потрібно їсти щодня не менше 500 грамів свіжих овочів або фруктів.
Нагадаємо, перед цим лікарі розповіли, які продукти допоможуть знизити артеріальний тиск.
Також ми писали, що перед цим дієтолог висловилася про жири в раціоні та пояснила, чому небезпечно їх "спалювати" препаратами.