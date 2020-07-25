Названы продукты, которые повышают уровень тестостерона: мужчинам на заметку

Дефицит тестостерона у мужчины может привести не к самым приятным последствиям. Симптомы включают уменьшение количества волос на теле и лице, потерю мышечной массы, повышенный риск переломов и прочие неприятности.

Прежде чем идти к врачу, попробуйте просто поработать над своим рационом - заменить вредные продукты на полезные. Однако не переусердствуйте, ведь слишком много - тоже плохо.

Имбирь. Данная пряность довольно специфична, имеет горький и жгучий вкус, однако вместе с тем несет в себе неоспоримую пользу. Он зачастую рекомендуется многими спортсменами и врачами.

С помощью данного продукта, помимо профилактики вирусных заболеваний, можно поднять уровень тестостерона в организме мужчины. Его можно использовать практически во всех блюдах, начиная с холодных, заканчивая - горячими.

Перец Чили и сельдерей. Вы наверное спросите: что у них может быть общего? Практически ничего, кроме того - что в них находятся феромоны. Которые необходимы для стабильной работы организма у мужчин.

Брокколи и авокадо. Первый продукт имеет в себе витамин С, который улучшает кровообращение. А вот в авокадо содержится Омега-3 кислоты, витамин В и фолиевая кислота. При таком наборе витаминов и аминокислот, уровень тестостерона в организме повысится, а также - улучшится работа сердца.

Инжир и клюква. Магний, калий и железо, которые содержатся в инжире, помогут стабилизировать уровень тестостерона в организме. А синтезу половых органов поможет клюква, в которой содержится достаточное количество витаминов В и С.

Напомним, что ученые назвали топ продуктов для качественной концентрации.

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