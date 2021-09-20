Названы все победители главной телевизионной премии "Эмми"

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения вручения главной телевизионной награды "Эмми". На 73 церемонии абсолютным лидером стал телесериал "Корона".
Список победителей опубликовали на официальном сайте телевизионной награды.
Абсолютным рекордсменом по количеству статуэток стал сериал "Корона" – все награды в номинации "Драматический сериал". Еще четыре награды забрал сериал "Тед Лассо". Получил свои статуэтки и мини-сериал "Ход королевы".
Драма
Лучший драматический сериал – Корона
Лучшая актриса драматического сериала – Оливия Коулман, Корона
Лучший актер драматического сериала – Джош О'Коннор, Корона
Лучшая актриса драматического сериала второго плана – Джиллиан Андерсен, Корона
Лучший актер драматического сериала второго плана – Тобиас Менсис, Корона
Лучший сериал драматического сериала – Джессика Хоббс, Корона
Лучший сценарий в драматическом сериале – Питер Морган, Корона
Комедия
Лучший комедийный сериал – Тед Лассо
Лучшая актриса комедийного сериала – Джин Смарт, Хитрости
Лучший актер комедийного сериала – Джейсон Судейкис, Тед Лассо
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Ханна Веддингхем, Тед Лассо
Лучший актер второго плана в комедийном сериале, Бретт Голдстайн, Тед Лассо
Лучший режиссер комедийного сериала – Люсия Аньелло, Хитрости
Лучший сценарий в комедийном сериале – Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, Хитрости
Мини-сериал
Лучший мини-сериал – Ход королевы
Лучшая актриса из мини-сериала – Кейт Уинслет, Мейр из Исттауна
Лучший актер из мини-сериала – Юен Макгреор, Холстен
Лучший актер второго плана в мини-сериале – Эван Питерс, Мейр из Исттауна
Лучший режиссер мини-сериала – Скотт Френк, Ход королеы
Лучший сценарий мини-сериала – Микаэла Коул, Я могу тебя уничтожить
Напомним, ранее мы писали о том, что звезда сериала "Папик" стала заслуженной артисткой Украины.