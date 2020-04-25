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Названы неожиданные положительные стороны самоизоляции для здоровья

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 14:57
Названы неожиданные положительные стороны самоизоляции для здоровья
Как самоизоляция влияет на здоровье (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самоизоляция положительно влияет на здоровье, уровень тревоги и сон

Коронавирус в 2020 году изменил миллиарды жизней и привел к необходимости самоизоляции до конца карантинных ограничений. Ученые считают, что такие меры положительно влияют на здоровье человека, если он самостоятельно принял решение о самоизоляции. Медики установили, что добровольная самоизоляция уже улучшила качество сна, снизила уровень тревоги и стресса.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature говорится, что социальный капитал, как мера социального доверия и соучастия, позитивно влияет на качество самоизоляции.

"В данном исследовании было изучено влияние социального капитала на качество сна и механизмы, задействованные у людей, которые самостоятельно изолировались дома в течение 14 дней в январе 2020 года во время эпидемии COVID-19 в центральном Китае", - говорится в тексте исследования.

Лица, которые самоизолировались в домашних условиях в течение 14 дней, заполняли опросники с самоотчетом на третий день изоляции. Измеряли индивидуальный социальный капитал (шкала личностного социального капитала), тревожность (шкала Самооценочной тревожности), стресс (Стэнфордский опросник острой стрессовой реакции) и сон (Питтсбургский Индекс качества сна).

"Низкий уровень социального капитала был связан с повышением уровня тревоги и стресса, но повышенный уровень социального капитала был положительно связан с повышением качества сна", - говорится в исследовании.

Сообщается, что также снизился уровень тревоги и стресса.

В ранее проведенных исследований говорилось, что самоизоляция уже привела к снижению уровня заболеваемости вирусными и бактериальными инфекциями.

Стоит отметить, что в Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество человек.

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