Названы необычные симптомы Омикрона, которые можно легко пропустить

Уже известно, что Омикрон проявляется легче и часто больше похож на простуду - в основном из-за вакцин. Но нередко люди забывают, что коронавирус - это не просто насморк, боль в горле или головная боль. Есть и другие, более необычные подсказки, о которых стоит знать, так как это может означать, что вам нужно сделать тест.

Боль в спине

Этот симптом был отмечен как ранний предупреждающий признак Омикрона еще в декабре, но до сих пор не появлялся в официальных симптомах приложения ZOE COVID Study. На прошлой неделе 20% пациентов с Covid сообщили о боли в пояснице.

Профессор Тим Спектор, автор ведущего исследования, отметил: "Из-за последних отчетов мы добавили в качестве симптома боль в пояснице, и она появляется довольно часто".

Потеря аппетита

Опять же, это было зарегистрировано приложением ZOE, и сначала этот симптом был отмечен как разница между Delta и Omicron.

"Отчеты участников исследования также определили потерю аппетита и туман в мозгу как общие симптомы," - рассказали эксперты.

Потеря вкуса (и обоняния) стала хорошо известным классическим признаком коронавируса - и это может продолжаться еще много недель или месяцев, даже когда инфекция излечена. Но, согласно ZOE, вероятность потери вкуса или обоняния при Омикроне гораздо меньше, чем в начале пандемии.

Ночная потливость

По словам врачей, многие пациенты страдали от ночной потливости. Это когда вы так сильно потеете, что ваша пижама и постельное белье промокают насквозь, хотя там, где вы спите, прохладно.

Врачи рекомендуют сделать тест, если вы испытываете ночную потливость ни с того ни с сего.

Рвота и диарея

Профессор Тим Спектор из ZOE Covid Symptom Study сообщил, что вариант Омикрон может оседать в кишечнике, а не в носу. Это означает, что когда люди инфицированы и испытывают кишечные симптомы, такие как расстройство желудка, их тесты будут отрицательными, поскольку в носу или во рту не будет следов Омикрона.

Эксперт пояснил: "Мы знаем, что вирус пытается попасть в рот или нос и проявляется в дыхательной системе или легких. И он иногда попадает в кишечник, и люди, у которых давно есть Covid, обнаруживают следы вируса в кишечнике, которые могут сохраняться долгое время. Мы можем пропустить довольно много случаев, просто взяв мазок из носа".

Спутанность сознания

Этот немного более необычный симптом Омикрона был помечен как один из тех, на которые следует обратить внимание пациентам. Врачи предупредили, что если у вас возникнет спутанность сознания, это может означать, что вам необходимо лечение.

Эксперты предлагают обратиться за помощью "немедленно", если вы или кто-то из членов вашей семьи начинает казаться сбитым с толку.

CDC также говорит, что любой, кто испытывает проблемы с дыханием, постоянную боль или давление в груди, неспособность бодрствовать или бледную или синеватую кожу, губы или ногтевые пластины, должен получить срочную помощь.

Проблемы с глазами

Всемирная организация здравоохранения называет "раздраженные глаза" менее распространенным симптомом вируса. Раздражение глаз может включать один, или комбинацию, или все следующие симптомы: