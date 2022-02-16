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Врач назвала главные симптомы COVID у детей: протекает неспецифически

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Среда 16 февраля 2022 11:43
Врач назвала главные симптомы COVID у детей: протекает неспецифически Фото: Симптомы коронавируса у детей неспецифические (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине продолжает свою атаку, а симптомы инфекции у детей очень трудно отличить от гриппа или ОРВИ.

Об этом сообщила "РИА Мелитополь" врач-педиатр Ирина Добрянская.

COVID протекает неспецифично

Интересно, что нарушение обоняния и вкуса практически не затрагивает детей.

"У детей коронавирус протекает достаточно неспецифично, как ОРВИ, грипп. Симптомы: температура, общее недомогание, ломота в теле, головная боль, кашель, насморк. А вот нарушение обоняния и вкуса у детей - достаточно редкий симптом, поражает менее 1 % детей младшего школьного возраста и подростков, - рассказала педиатр.

Опасные симптомы коронавируса

Медик отметила, что есть ряд признаков у ребенка, наличие которых говорит об опасности. Родители должны обратить на это внимание.

"Это такие симптомы, как температура 40 и выше, которая не сбивается жаропонижающими препаратами, вялость, спутанность сознания, одышка, боль в груди", - подчеркнула Ирина Добрянская.

Напомним, что, если в течение 5 дней у ребенка не наблюдается улучшений - то его необходимо показать к врачу педиатру.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, каким тестам на коронавирус стоит верить.

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