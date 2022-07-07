Названы напитки, повышающие риск заболеть раком на 90%

Какие напитки повышают риск онкологии

Исследование, проведенное в Иране, показало, что очень горячие напитки могут быть связаны с повышенным на 90% риском заболеть раком пищевода.

Рак пищевода — это когда аномальные клетки в пищеводе растут неконтролируемым образом. Пищевод - это своеобразная трубка, которая переносит пищу изо рта в желудок.

Связь между употреблением горячих напитков и риском развития рака пищевода хорошо задокументирована.

Например, организация Cancer Research UK сообщает, что риск развития рака пищевода увеличивается, если вы пьете чай, кофе или другие напитки при высокой температуре.

В исследовании сказано, что употребление 700 мл чая при температуре 60°C (140°F) или выше было "постоянно связано" с повышенным риском по сравнению с людьми, которые пили при более низкой температуре.

Что рекомендуют медики?

Ведущий автор доктор Фархад Ислам из Американского онкологического общества рекомендует подождать, пока горячие напитки не остынут, прежде чем пить их.

"Пока вы даете своему чаю немного остыть, прежде чем пить его, или добавляете холодное молоко, вы вряд ли повысите риск развития рака", - отметил он.

Исследование перекликается с предыдущими выводами Всемирной организации здравоохранения, которая в 2016 году заявила, что напитки с температурой выше 65°C (149°F) являются вероятным канцерогеном.

В исследовании ВОЗ изучался чай мате, который традиционно пьют очень горячим, в основном в Южной Америке, Азии и Африке.