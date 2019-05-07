Названы лучшие фильмы десятилетия (видео)

"Безумный Макс: Дорога ярости" назван лучшим фильмом, которые вышли на широкие экраны в период с 1 января 2010 года по 1 апреля 2019 года. Об этом пишет издание World of Reel, которое опросило 250 профессионалов киноиндустрии.

Каждый из участников опроса должен был назвать пять лучших по его мнению картин прошедших 10 лет. Всего в рейтинг, предоставленный World of Reel, вошло 75 лент.

Кроме постапокалиптического экшна "Безумный Макс" (2015 год, реж. Джордж Миллер) в тройку лучших вошли также драматический фильм "Древо жизни" (2010 год, реж. Терренс Малик) и экранизация "Лунный свет" (2016 год, реж. Барри Дженкинс).

Пятерку лучших фильмов десятилетия замыкают экзистенциальная притча "Отрочество" Ричарда Линклейтера, съемки которой длились 11 лет - с лета 2002 года по октябрь 2013-го, и биографическая драма Дэвида Финчера "Социальная сеть".

Топ-10 фильмов десятилетия:

Безумный Макс: Дорога ярости

Трейлер фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Древо жизни

Трейлер фильма "Древо жизни"

Лунный свет

Трейлер фильма "Лунный свет"

Отрочество

Трейлер фильма "Отрочество"

Социальная сеть

Трейлер фильма "Социальная сеть"

Мастер

Трейлер фильма "Мастер"

Рома

Трейлер фильма "Рома"

Призрачная нить

Трейлер фильма "Призрачная нить"

Развод Надара и Симин

Трейлер фильма "Развод Надара и Симин"

Внутри Льюина Девиса

Трейлер фильма "Внутри Льюина Девиса"

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