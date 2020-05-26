Названы ягоды, которые нормализируют давление: но в свежем виде - яд

Диетологи рассказали, что популярные сейчас ягоды годжи очень полезны тем людям, которые страдают от перепадов давления. Единственное, что нужно знать - нужно брать только сушеные ягоды, а не свежие, так как последние являются ядом.

Ягоды содержат много видов витаминов, в том числе веществ, которые омолаживают и замедляют старение человеческого организма. Они содержат 21 минерал, 18 аминокислот, витамины С и группы В, незаменимые аминокислоты.

Этот продукт защищает клетки нашего организма от преждевременного старения, нормализуют давление, способствуют снижению содержания холестерина в крови. Также они способствуют нормализации памяти.

Как правильно употреблять ягоды годжи

В пищу употребляются сушеные ягоды, они кисло-сладкого вкуса. Надо начинать с половины ложки в день, запивая водой. Ягоды годжи богаты клетчаткой. Они разбухают при размачивании и после их употребления долго не хочется есть.

Вы можете увеличивать потребление ягод до 2 ложек в день. В сутки можно до 50 граммов. Также некоторые заваривают чай из годжи.

Кстати, годжи сужают сосуды и разжижают кровь, то есть если у вас проблемы с давлением, не ешьте их очень много. Лучше всего употреблять суперфуд на завтрак, так как они обладают тонизирующими свойствами.

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