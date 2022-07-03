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Названы четыре причины, по которым ваши токсичные бывшие снова возвращаются

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 21:00
Названы четыре причины, по которым ваши токсичные бывшие снова возвращаются Фото: Названы причины, по которым возвращаются бывшие токсичные партнеры (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Отношения заканчиваются довольно бурно и тяжело, и вы с партнером обмениваетесь личными вещами, блокируете социальные сети и даже порой номера телефонов и стараетесь забыть. Проходит пару месяцев и ваш экс-возлюбленный внезапно снова появляется на пороге. Знакомая картина?

Почему токсичные бывшие снова возвращаются и как ошибки к этому приводят - читайте в материале ниже.

Как сообщают эксперты Cluber, бывшие возвращаются тогда, когда вы, так и не начали жить дальше. Внешне все выглядит как расставание: вы перестали общаться, обменялись личными вещами и в общении с друзьями тяжело вздыхаете "ну наконец-то расстались с тем, кто отравлял вам жизнь месяцами или годами".

Но наедине со своими мыслями вы боитесь признаться, что, захлопнув дверь, вы вспоминаете не только плохое, но и хорошее. Так устроена психика - когда человек из вашей жизни исчезает, в памяти почему-то всплывают только счастливые и радостные моменты с ним.

А через некоторое время вам начинает казаться, что вы не дали еще одного шанса и возможно, если бы в какой-то ситуации вы повели себя по-другому, такого печального финала не было бы.

Увы, ваши токсичные экс-партнеры продолжают снова появляться в вашей жизни, потому что вы сами это позволяете. Не только лично, при встречах. Но и в своих собственных мыслях.

Вот 4 причины, почему бывшие остаются частью вашей жизни даже после грандиозного расставания:

Причина 1. Вы не закрыли дверь

Официально вы расстались, вы забрали зубную щетку и отдали ключи. Но жить дальше по-настоящему вы не начали. Вы следите за страницами своих бывших в соцсетях, смотрите сторис и даже комментируете что-то с поддельных аккаунтов.

Вас так и тянет магнитом посмотреть в щелочку, что же у них происходит в жизни. И это четкий сигнал, что дверь не закрыта и какая-то часть вас скучает по прежним отношениям.

Возможны, вы не готовы закрыть эту дверь прямо сейчас, но чем дольше тянете - тем больше риска снова ввязаться в токсичные отношения.

Причина 2. Вы не прекратили общение

Увы, ситуации, когда вам удалось расстаться друзьями и поддерживать сугубо дружеские отношения - редкость. Общение с экс могут выглядеть невинными: пару смс в месяц, звонок раз в месяц "узнать, как дела".

Кажется, что это нормально - вы были в отношениях, любили друг друга, вместе много пережили и не только плохого. Но это не нормально и не нужно упиваться страданиями и воспоминаниями.

Причина в таком общении проста - вы расстались, но ни один из вас окончательно не ушел.

Причина 3. Вы не можете осознать до конца, что чувствуете и чего хотите

Вы расстались, выдохнули с облегчением и даже попытались двигаться дальше. Но экс-партнер снова на пороге.

И порой это случается, потому что вы просто не знаете, чего хотите и что на самом деле чувствуете. И даже не хотите задуматься об этом. В глубине души вы понимаете, что эти отношения неправильные, они разрушают вас и вашу жизнь.

Но вот сказать прямо об этом у вас не хватает смелости. Вам страшно и неприятно. Поэтому объяснения и разговоры при каждом таком расставании очень обтекаемы, и вы находите кучу причин.

И вот этот момент очень важен в вашей жизни и таких будет еще несколько. Придется выбрать: откинуть голос разума и принять бывшего обратно или же набраться смелости сказать твердое "Прощай!". Навсегда.

За вас никто не примет этого решения и не скажет этих важных слов. Берите ответственность за свою жизнь в свои руки.

Причина 4. Вам страшно остаться без экс-партнера

Токсичные бывшие продолжают упорно возвращаться в вашу жизнь и втягивать вас в свою разрушительную игру. И это совсем не любовь.

Мы гордимся, что при очередном разговоре с подругой или в своих мыслях твердо сказали, что никаких больше отношений с этим человеком. Но ночью, в полном одиночестве, нам становится одиноко, мы скучаем и вспоминаем, как было тепло, уютно и так далее.

И нам становится больно, очень больно. Отпускать человека, который стал близким - это всегда больно. Но вскрывать гнойник - тоже. Но необходимо. И от токсичных людей в своей жизни нужно избавляться раз и навсегда.

Будет страшно, одиноко, больно. Но это нужно сделать. Выбрасывайте вещи экс-партнера без сожаления или верните ему - почтой. Если у вас была общая музыка - не слушайте.

Не смотрите сериал, который вы начали смотреть вместе. Не ходите в кафе, которое нравилось обоим. Вам нужно научиться жить врозь и на это нужно время.

Вы заслуживаете человека, который будет любить и ценить вас. Вы заслуживаете лучшего. Поэтому закрывайте дверь за своим прошлым.

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