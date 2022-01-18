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Названы 9 самых распространенных симптомов "Омикрона" у вакцинированных людей

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус штамма "Омикрон" очень быстро распространяются по планете. Врачи объясняют, что заболеть коронавирусом любого штамма могут также и вакцинированные люди, но течение болезни благодаря прививке будет более легким.

Какие симптомы при заражении штаммом "Омикрон" могут появиться у вакцинированных людей, рассказали в издании The Sun.

Знать все признаки заболевания очень важно, так как это снизит количество передачи вируса случайно.

Вакцинированные люди могут болеть коронавирусом в более легкой форме со слабо выраженными симптомами или же – почти без них. Но при этом они могут быть заразными для других людей.

Штамм "Омикрон" медики называют более мягким, чем все остальные разновидности заболевания. Риск госпитализации и тяжелых состояний ниже на 50-70%.

Большинство штаммов коронавируса вызывают кашель, лихорадку и потерю обоняния. Также отмечается еще более 20 специфических симптомов, которые были отмечены у пациентов.

При Дельте вакцинированные люди жаловались на насморк, боль в горле, чихание, головные боли и кашель.

"Это вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь", - отметили медики.

Какие есть симптомы штамма "Омикрон" у привитых

  • Насморк
  • Боль в горле
  • Чихание
  • Головная боль
  • Кашель
  • Тошнота
  • Мышечные боли
  • Диарея
  • Кожная сыпь

В отдельных случаях могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, расстройства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве назвали все симптома "Омикрона".

А также рассказывали о том, что в Украине готовятся к вспышке штамма "Омикрон".

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