Названы 9 самых распространенных симптомов "Омикрона" у вакцинированных людей

Знать все признаки заболевания очень важно, так как это снизит количество передачи вируса случайно.

Вакцинированные люди могут болеть коронавирусом в более легкой форме со слабо выраженными симптомами или же – почти без них. Но при этом они могут быть заразными для других людей.

Штамм "Омикрон" медики называют более мягким, чем все остальные разновидности заболевания. Риск госпитализации и тяжелых состояний ниже на 50-70%.

Большинство штаммов коронавируса вызывают кашель, лихорадку и потерю обоняния. Также отмечается еще более 20 специфических симптомов, которые были отмечены у пациентов.

При Дельте вакцинированные люди жаловались на насморк, боль в горле, чихание, головные боли и кашель.

"Это вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь", - отметили медики.

Какие есть симптомы штамма "Омикрон" у привитых

Насморк

Боль в горле

Чихание

Головная боль

Кашель

Тошнота

Мышечные боли

Диарея

Кожная сыпь

В отдельных случаях могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, расстройства.