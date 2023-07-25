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Їх тягне один до одного, наче магнітом: ці знаки Зодіаку абсолютно несумісні

Які знаки Зодіаку несумісні (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Гороскоп розповість про чотири пари знаків Зодіаку, які попри те, що вони дуже різні, їх тягне одне до одного, наче магнітом. До того ж ймовірність того, що представники цих знаків будуть в майбутньому разом - дуже мала.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Овен і Рак

Яскравий зухвалий знак вогню - Овен та спокійний представник водної стихії - Рак є дуже різними. Однак факти - річ вперта, і всі здригаються лише від думки, що ці знаки знаходяться поруч.

Так, вони несумісні за всіма статтями, але проти природи не підеш. Напевно, це ігри стихій - Овен і Рак ненавидять один одного і при цьому відчувають дивний потяг.

Телець і Скорпіон

Телець ставить собі пам'ятник за терпіння, а Скорпіон бере кувалду і розбиває його на дрібні шматочки. Питання - чому вони досі разом?

Натомість представники земної та водної стихії знизують плечима і з'ясовують, хто краще. У цього союзу немає майбутнього, проте цих знаків тягне один до одного, як магнітом. Телець і Скорпіон - владні натури та будуть доводити свою крутизну постійно.

Близнюки та Козеріг

Складно уявити більш несумісних людей, ніж ця парочка. Козеріг дістає свою половинку нескінченними моралями, а Близнюки нервують свого партнера легковажним ставленням до життя.

Зате вони ніколи не занудьгують. Близнюки додають в життя гострих відчуттів, а Козеріг завжди згладжує гострі кути й без кінця витягує партнера з небезпечних авантюр.

Діва і Риби

Все дістало - вигукують Риби та розкидають речі, які так гарно склала Діва. Порядок і хаос, дисципліна і мрійливість - у цих знаків немає нічого спільного.

Однак цю парочку тягне один до одного зі страшною силою. Несумісні особистості схожі на деталі з різних конструкторів. Можна взяти клей і зібрати фігурку. Так, вона потім розвалиться, але в цьому і сенс створення подібних союзів - отримати задоволення від процесу.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку легко досягають цілей та є переможцями по життю.

Також читайте, під якими знаками Зодіаку народжуються унікальні чоловіки.

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