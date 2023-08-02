UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо знаки Зодіаку, які наче створені одне для одного: хто в списку

Які знаки Зодіаку ідеально підходять одне одному (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, які ідеально підходять одне одному. В зодіакальному колі всього п'ять таких пар.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Телець та Риби

Тельці найбільше цінують три речі: стабільність, надійність та вірність. Представникам цього знаку важливо, щоб їхній партнер був відповідальний. Вони готові вкладатися в побут й прагнуть гармонійних та спокійних стосунків.

Риби - ідеальний партнер для Тельців, оскільки ці знаки мають спільні цінності. Партнери інтуїтивно розумітимуть потреби та бажання одне одного.

Терези та Водолій

Водолії цінують особистий простір. Вони від природи незалежні та авантюрні. Однак коли у їхньому житті з’являються Терези, все кардинально змінюється.

Водолії бачать у Терезах свою споріднену душу. Ці знаки мають схоже почуття гумору та знаходяться на одній хвилі. З роками їхній зв’язок буде лише міцнішати.

Також представники цього знаку відкриті до нових пригод, подорожей та творчих ідей. Вони не лише проводять час разом, але й дбають про те, щоб дозвілля було корисним та цікавим.

Козеріг і Стрілець

Якщо Козеріг зустріне Стрільця, то це буде справжнє кохання на все життя. Обидва знаки дуже привабливі та багато в чому доповнюють один одного.

Цілеспрямовані та амбітні Козероги завжди готові вийти із зони комфорту та кинутися у вир яскравих емоцій зі Стрільцями.

Партнери будуть багато подорожувати, досліджувати нові місця та заряджатись ентузіазмом та енергією. Обидва мають великі мрії та цілі на майбутнє. Козеріг та Стрілець завжди надихатимуть, мотивуватимуть та підтримуватимуть одне одного.

Овен і Рак

Союз Овна та Рака також має всі шанси на успіх. Партнери надихають та доповнюють одне одного.

Представники цих знаків прагнуть чесних та спокійних стосунків. Вони дуже цінують вірність. Імпульсивний Овен шукає партнера, який не дуже емоційний та вміє тримати себе в руках.

Овен часто занурюється у свої думки та не віддає багато енергії партнеру. Рак ці факти розуміє і в разі чого завжди готовий до компромісів.

Лев і Діва

Стосунки Лева та Діви базуються на трьох основах - це оптимістичний погляд на життя, взаємоповага та бажання розвиватися. Маючи спільні цінності, їх тягне одне до одного, наче магнітом.

Кохання Лева та Діви зазвичай шалене та емоційне. З віком Лев вчиться бути більш чуйним, тоді як Діва розуміє, що важливо не розчинятися повністю в стосунках. Лев та Діва готові працювати над взаєминами, щоб зберегти пристрасть на все життя.

Раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку завжди прагнуть бути в центрі уваги.

Також читайте, знаки Зодіаку, які не зміняться ніколи, навіть заради кохання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку