Названо жесткое условие примирения между принцами Гарри и Уильямом

Такое мнения высказала Кинси Скофилд, американский эксперт по британской королевской семье.

"Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране", - говорит она.

Скофилд добавила, что жена Уильяма Кейт Миддлтон - горячая сторонница примирения. Во время последнего визита Гарри в Великобританию герцогиня Кембриджская выступала посредником между враждующими братьями и старалась смягчить напряженность.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию еще в ноябре 2019-го года. Сначала они вместе с сыном Арчи отправились в Канаду, а после полного складывания полномочий в марте 2020-го окончательно перебрались в США. Пара живет в Калифорнии и готовится к рождению дочери в июне этого года.

Холодок между братьями прошел после начала отношений Гарри с Меган, а после свадьбы они стали общаться еще меньше. Окончательно братья рассорились, когда принц Гарри и его жена отказались от полномочий.