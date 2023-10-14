Названо вакцини, які необхідно зробити восени, щоб захиститись від хвороб
Щоб додатково убезпечити себе від простудних захворювань, які підступно можуть очікувати в осінньо-зимовий період, варто пройти курс вакцинації. Важливо пам'ятати, чим більше людей вакцинується, тим стійкішим буде колективний імунітет.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Zdorovishi razom в Instagram.
Список вакцин
Сімейний лікар Катерина Пінчук назвала щеплення, які необхідно зробити у осінньо-зимовий період.
Від вірусів грипу
Від грипу слід застерегтися, оскільки він має здатність дуже швидко поширюватися та може завдати тяжких наслідків для здоров’я, а лікування як такого проти нього не існує. Найкращий час для вакцинації від грипу - це осінь, зазвичай з вересня до листопада.
Від COVID-19
Коронавірусна інфекція може нанести досить серйозні наслідки для здоров’я. Проте вакцинація забезпечує високий рівень ефективності у запобіганні важкого перебігу та смертельних випадків від COVID-19. Щеплення можна зробити протягом усього року.
Лікар розповіла, що вакцинування проти грипу та COVID-19 рекомендується майже для всіх осіб, особливо для дітей, людей старших вікових груп, вагітних жінок та осіб із певними хронічними захворюваннями й ослабленим імунітетом.
Якщо ви входите до групи ризику, вам краще вакцинуватися якнайраніше, щоб встигнути підготувати імунітет до пікового періоду.
Вакцинація - найкраща можливість протидіяти зараженню та захистити себе від серйозних ускладнень. Усі люди різні й неможливо передбачити, як організм перенесе захворювання.
Як дізнатись, які щепленням вже має дитина
Варто звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.
Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:
- "Історія розвитку дитини" (форма No 112/о)
- "Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о)
- "Карта імунізації" (форма No 063-1/о)
- "Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о)
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
- Довідка про проведені щеплення
Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лікар.
Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.
Зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.
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