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Названо вакцини, які необхідно зробити восени, щоб захиститись від хвороб

Субота 14 жовтня 2023 18:01
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Названо вакцини, які необхідно зробити восени, щоб захиститись від хвороб Які вакцини необхідно зробити восени (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб додатково убезпечити себе від простудних захворювань, які підступно можуть очікувати в осінньо-зимовий період, варто пройти курс вакцинації. Важливо пам'ятати, чим більше людей вакцинується, тим стійкішим буде колективний імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Zdorovishi razom в Instagram.

Список вакцин

Сімейний лікар Катерина Пінчук назвала щеплення, які необхідно зробити у осінньо-зимовий період.

Від вірусів грипу

Від грипу слід застерегтися, оскільки він має здатність дуже швидко поширюватися та може завдати тяжких наслідків для здоров’я, а лікування як такого проти нього не існує. Найкращий час для вакцинації від грипу - це осінь, зазвичай з вересня до листопада.

Від COVID-19

Коронавірусна інфекція може нанести досить серйозні наслідки для здоров’я. Проте вакцинація забезпечує високий рівень ефективності у запобіганні важкого перебігу та смертельних випадків від COVID-19. Щеплення можна зробити протягом усього року.

Лікар розповіла, що вакцинування проти грипу та COVID-19 рекомендується майже для всіх осіб, особливо для дітей, людей старших вікових груп, вагітних жінок та осіб із певними хронічними захворюваннями й ослабленим імунітетом.

Якщо ви входите до групи ризику, вам краще вакцинуватися якнайраніше, щоб встигнути підготувати імунітет до пікового періоду.

Вакцинація - найкраща можливість протидіяти зараженню та захистити себе від серйозних ускладнень. Усі люди різні й неможливо передбачити, як організм перенесе захворювання.

Як дізнатись, які щепленням вже має дитина

Варто звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.

Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

  • "Історія розвитку дитини" (форма No 112/о)
  • "Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о)
  • "Карта імунізації" (форма No 063-1/о)
  • "Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о)
  • Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
  • Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лікар.

Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.

Зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.

Раніше ми повідомляли, які щеплення необхідно зробити після 25 років, щоб захистити організм.

Також ми писали, чи безпечно робити кілька щеплень в один день.

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