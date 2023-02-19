Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ
Фото: чи безпечно робити кілька щеплень в один день (Getty Images)
Введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Але є одне "але".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.
"Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як кажуть в МОЗ, не всі вакцини можна комбінувати. А саме:
- вакцину від COVID-19 можна вводити одночасно лише з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум у два тижні;
- вакцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.
Нагадаємо, що раніше в Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.
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