ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 лютого 2023 23:49
Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ Фото: чи безпечно робити кілька щеплень в один день (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Але є одне "але".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як кажуть в МОЗ, не всі вакцини можна комбінувати. А саме:

  • вакцину від COVID-19 можна вводити одночасно лише з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум у два тижні;
  • вакцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.

Нагадаємо, що раніше в Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Вакцинація
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде