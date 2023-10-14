Названы вакцины, которые необходимо сделать осенью, чтобы защититься от болезней
Чтобы дополнительно обезопасить себя от простудных заболеваний, которые коварно могут ожидать в осенне-зимний период, следует пройти курс вакцинации. Важно помнить, чем больше людей вакцинируется, тем более устойчивым будет коллективный иммунитет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Zdorovishi razom в Instagram.
Список вакцин
Семейный врач Екатерина Пинчук назвала прививки, которые необходимо сделать в осенне-зимний период.
От вирусов гриппа
От гриппа следует предостеречься, поскольку он способен очень быстро распространяться и может нанести тяжелые последствия для здоровья, а лечения как такового против него не существует. Лучшее время для вакцинации от гриппа - это осень, обычно с сентября по ноябрь.
От COVID-19
Коронавирусная инфекция может нанести достаточно серьезные последствия для здоровья. Однако вакцинация обеспечивает высокий уровень эффективности в предотвращении тяжелого течения и смертельных исходов от COVID-19. Прививку можно сделать в течение всего года.
Врач рассказала, что вакцинирование против гриппа и COVID-19 рекомендуется почти для всех лиц, особенно для детей, людей старших возрастов, беременных женщин и лиц с определенными хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Если вы входите в группу риска, вам лучше вакцинироваться как можно раньше, чтобы успеть подготовить иммунитет к пиковому периоду.
Вакцинация - лучшая возможность противодействовать заражению и защитить себя от серьезных осложнений. Все люди разные и невозможно предположить, как организм перенесет заболевание.
Как узнать, какие прививки уже имеет ребенок
Следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Переселенцы могут обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь, даже без декларации.
Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:
- "История развития ребенка" (форма No 112/о)
- "Карта профилактических прививок" (форма No 063/о)
- "Карта иммунизации" (форма No 063-1/о)
- "Медицинская карта амбулаторного больного" (форма No 025/о)
- Международное свидетельство о вакцинации
- Справка о проведенных прививках
Информация о вакцинации также должна быть внесена в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Проверить эти записи может врач.
Если записи о прививках отсутствуют в документах или ЕСОЗ, необходимо начать вакцинацию сначала.
Обратитесь к врачу, чтобы составить индивидуальный график вакцинации ребенка. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.
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