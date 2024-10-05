Названо три види алкоголю, які вважаються "найкориснішими"

Жодна кількість алкоголю не є корисною для здоров’я, але якщо ви вирішите вживати спиртне у помірних кількостях, певні напої можуть бути кращими за інші.

Які саме напої вважаються не дуже шкідливими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Яка кількість алкоголю безпечна?

Жоден рівень споживання алкоголю не є безпечним для здоров’я, попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я, зазначивши, що алкоголь викликає принаймні сім типів раку.

Поточні рекомендації щодо дієти, наприклад, для американців рекомендують взагалі відмовитися від алкоголю або вживати його в помірних кількостях, визначених як максимум два напої на день для чоловіків, один напій або менше на день для жінок.

Особливе занепокоєння викликало вживання алкоголю серед жінок. І все ж, якщо люди вибирають помірковане вживання алкоголю, є кілька варіантів.

Топ найздоровіших алкогольних напоїв

Келих шампанського або білого ігристого вина

Келих ігристого білого вина містить близько 100 калорій. Ви навіть можете додати бризку апельсинового соку для освіжаючого коктейлю мімоза

Шпріц теж непогане рішення. Бульбашки уповільнюють ваш темп вживання й скорочують калорії вдвічі. Тож ви можете насолоджуватися іншим келихом за той самий обсяг порції алкоголю. Сухі червоні чи білі вина, або сухе ігристе вино, також не містять цукру, як багато інших напоїв.

Келих шампанського - не найгірший вибір (фото: pixabay.com)

Світле пиво

Зокрема, пиво з меншим вмістом алкоголю, наприклад Guinness. Стандартна порція м’якого темного пива об’ємом 350 мл має майже такий же вміст алкоголю, як і багато світлих сортів пива.

Пілзнер і лагер також, як правило, мають менший вміст алкоголю і менш калорійні.

Шпріц

Проблема виникає, коли люди наливають забагато або додають лікери з цукром. Стандартний розмір міцних напоїв становить 44 мл. Зазвичай в ігристе вино додають апероль та мінеральну воду. Такий коктейль не дуже шкідливий, бо вода забирає більшу частину калорій.

Апероль-шпріц не дуже шкідливий, але не забувайте про помірність (Скриншот)

Який алкоголь найменше шкодить печінці?

Усі вони мають однаковий вплив, тому що печінка має переробляти алкоголь, незалежно від того, в якій формі він надходить.

Який алкоголь найкорисніший для вашого серця?

Виявляється, будь-який алкоголь, споживаний у малих або помірних кількостях, може бути здоровим для вашого серця. Дослідження 2023 року, опубліковане в Журналі Американського коледжу кардіології, показало, що вживання алкоголю щодня зменшує сигнали стресу в мозку, що потім впливає на серцево-судинну систему.