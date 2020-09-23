Названо состояние, способное предупредить о раке мозга: будьте внимательны

Онкология мозга (коллаж: РБК-Украина)

Медики считают, что аутофония может стать сигналом онкозаболевания

Врачи и ученые сходятся на мысли о том, что с появлением различных патологий и онкологических заболеваний мозга связан один важный симптом. Эксперты предупреждают, что такое состояние как аутофония может говорить о наличии рака. Это состояние, при котором человек слышит шум в ушах. Также наблюдается изменение восприятия собственного голоса. В каких случаях нужно идти к врачу – читайте ниже.

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, назвал состояние аутофонии одним из сигналов организма, предупреждающих о многих нарушениях и заболеваниях. Об этом пишет "Новости.Ю".

Один из пациентов рассказывает, что это состояние сложно с чем-то спутать.

"Представьте, что вам в оба уха попала вода и еще не вытекла обратно и вы при этом говорите", - описывает свое состояние один из пациентов, который уже 4 года страдает от этого симптома.

По словам медика, периодически возникающий шум в ушах может быть следствием слабых сосудов, вегето-сосудистой дистонии, высокой метеочувствительности, нестабильного артериального давления. Также данное состояние способны вызывать тугоухость, воспаление слуховой трубы, серные пробки.

"Другой возможной причиной возникновения аутофонии могут быть опасные неврологические процессы – например, опухолевые образования головного мозга", — назвал врач.

Помимо этого, гул в ухе и звон в голове может указывать на резкую ишемию, вызванную нехваткой кислорода, доставляемого по сосудам.

Напомним, что ранее врачи назвали ранние признаки рака горла, которые легко пропустить.

Также мы писали, что ранее онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать.