Названо щасливий колір цього вівторка. Що обіцяє астропрогноз на 22 жовтня та які справи принесуть успіх

Прогноз астропогоди на 22 жовтня

Несприятливий період для відвідування перукарні. Від змін зачіски краще утриматися.

Але головне те, що у вівторок настає сприятливий час для:

визначення мети

нових справ і важливих рішень

активних дій

творчих починань

стоматологічних і хірургічних втручань

зачаття дитини.

"Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки", - розповіла Соловйова.

"Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У вівторок можна легко відкинути усі сумніви, здійснити важливий крок та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - додала вона.

Астролог радить долати гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Настає серйозний період, його енергія потребує негайного виходу. Окрім цього, 22 жовтня можна проводити прибирання, звільняти оселю від бруду та паразитів.

Гороскоп на 22 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

22 жовтня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Особливо це стосується сфер, пов’язаних з безпекою, захистом, житлом, родиною", - розповіла астролог.

"Можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо дозволяє стан здоров’я", - додала вона.

У вівторок не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Також пробачте тим, хто вас образив і в жодному разі не ображайте нікого самі.

"Можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), урізноманітнити сексуальне життя, переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами", - зазначила Соловйова.

"Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - резюмувала вона.