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Названо ранні ознаки раку шийки матки, які заборонено ігнорувати

Четвер 25 січня 2024 21:32
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Названо ранні ознаки раку шийки матки, які заборонено ігнорувати Нетипові ознаки раку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Рак шийки матки - небезпечний тип онкології, який важливо вчасно діагностувати. Доктор та експерт з гінекології Сусанна Ансворт назвала головні ознаки, на які точно слід звертати увагу жінкам.

Які симптоми заборонено ігнорувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Daily Express, Intimina.

Ознаки раку шийки матки

  • поява кровотечі - якщо ви помічаєте кров після сексу або у дні, коли немає менструації, а також якщо вона з'явилася на тлі менопаузи, зверніться до лікаря
  • зміна звичайних виділень - не слід ігнорувати цей симптом, особливо якщо виділення стали густими, або ж змінили колір чи запах, а також стали кров'янистими
  • біль під час сексу - поява неприємних відчуттів має стати тривожною ознакою
  • біль у нижній частині спини - якщо у вас раптово почала боліти спина або поперек, а неприємні відчуття не зникають вже декілька тижнів - слід пройти обстеження.

Звісно, ці ознаки можуть свідчити про щось інше і не можуть на 100% запевнити у наявності онкології. Чіткий діагноз ставить виключно лікар, а тому не варто ігнорувати проблеми зі здоров'ям - одразу звертайтеся до спеціалістів.

Що може збільшити ризик розвитку раку шийки матки

За інформацією експертів, найчастіше цей рак діагностують у жінок від 45 років. Майже в усіх випадках у пацієнток знаходять вірус папіломи людини (ВПЛ). Але є певні фактори, які також здатні збільшити ризик розвитку раку. Це:

  • куріння
  • початок статевого життя у ранньому віці
  • велика кількість сексуальних партнерів
  • наявність інфекцій.

Для того, аби вчасно розпізнати рак, лікарі радять регулярно відвідувати гінеколога, робити скринінг шийки матки та здавати мазок.

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