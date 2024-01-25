Названы ранние признаки рака шейки матки, которые запрещено игнорировать
Рак шейки матки - опасный тип онкологии, который важно вовремя диагностировать. Доктор и эксперт по гинекологии Сусанна Ансворт назвала главные признаки, на которые следует обращать внимание женщинам.
Какие симптомы запрещено игнорировать, говорит РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты Daily Express, Intimina.
Признаки рака шейки матки
- кровотечения - если вы замечаете кровь после секса или в дни, когда нет менструации, а также если она появилась на фоне менопаузы, обратитесь к врачу
- изменение обычных выделений - не следует игнорировать этот симптом, особенно если выделения стали густыми, изменили цвет или запах, а также стали кровянистыми
- боль во время секса - возникновение неприятных ощущений должно стать тревожным признаком
- боли в нижней части спины - если у вас внезапно начала болеть спина или поясница, а неприятные ощущения не исчезают уже несколько недель - следует пройти обследование.
Конечно, эти признаки могут свидетельствовать о чем-то другом и не могут на 100% говорить о наличие онкологии. Четкий диагноз ставит исключительно врач, а потому не стоит игнорировать проблемы со здоровьем - сразу обращайтесь к специалистам.
Что может увеличить риск развития рака шейки матки
По информации экспертов, чаще всего этот рак диагностируют у женщин от 45 лет. Практически во всех вариантах у пациенток находят вирус папилломы человека (ВПЧ). Но есть некоторые факторы, которые также способны увеличить риск развития рака. Это:
- курение
- начало половой жизни в раннем возрасте
- большое количество сексуальных партнеров
- наличие инфекций.
Для того чтобы своевременно распознать рак, врачи советуют регулярно посещать гинеколога, делать скрининг шейки матки и сдавать мазок.
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