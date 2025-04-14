Названо просте японське правило, яке допоможе дуже швидко втратити вагу

Що варто робити

Просте правило харчування, поширене в Японії та інших країнах Азії, може бути секретом скидання зайвих кілограмів. Принцип "Hara hachi bun me", що перекладається як "їж, поки не наситишся" спонукає людей припиняти їсти, коли вони відчувають ситість на 80%.

Цей підхід більше зосереджується на контролі порцій, а не на типі споживаної їжі. Цей простий метод обмеження калорій може суттєво сприяти втраті ваги та навіть покращити загальний стан здоров’я за певних умов. Ця практика особливо поширена на японському острові Окінава, який славиться довголіттям і високою якістю життя своїх жителів.

Завдяки цим дієтичним рекомендаціям вважається, що жителі Окінави історично споживали лише до 1900 калорій на день. Це призвело до значно нижчого ІМТ у людей похилого віку порівняно з їхніми колегами в усьому світі.

На практиці це означало б, що чоловіки, яким потрібно близько 2500 калорій на день, повинні обмежити споживання не більше ніж 1900 ккал, тоді як жінки, яким в середньому потрібно 2000 калорій на день, повинні споживати не більше 1400 ккал на день.

Чи справді працює правило 80%?

Дослідження, за участю 330 чоловіків, які дотримувалися 80% дієти показало, що вони споживали менше калорій, у середньому близько 1997 на день. Вони також їли менше зернових страв і більше овочевих порівняно з тими, хто не дотримується цього правила.

В результаті чоловіки, які дотримуються цього правила, мають здоровіші харчові звички.

Тому споживання калорій на 30% менше, ніж зазвичай, може сприяти подовженню тривалості життя та здоровій втраті ваги. Такий підхід допомагає людям уникнути надмірної ваги та хронічних захворювань.

Доведено, що для середньостатистичної здорової людини зменшення споживання калорій на цю кількість безпечно та стабільно допомагає втрачати приблизно 0,5-1 кг на тиждень.

Варто дотримуватись збалансованої дієти, багатої фруктами та овочами, продуктами з високим вмістом клітковини та цільнозерновими продуктами, такими як картопля, коричневий рис і цільнозернові макарони.

Людям також рекомендується обмежити споживання солі, оскільки вона може підвищити артеріальний тиск.