Названо продукт, яким треба замінити сіль, щоб не було високого кров’яного тиску

Деталі дослідження

Автори дослідження також виявили, що заміна солі також пов’язана зі зниженням рівня натрію в сечі та кров’яного тиску - ефект, подібний до ефекту ліків від артеріального тиску. Це може пояснити зниження ризику смерті.

Нормальний АТ становить менш як 120 мм рт.ст./80 мм рт.ст. Систолічний артеріальний тиск між 120 і 129 (при діастолічному тиску менше 80 мм рт. ст.) вважається підвищеним.

До того ж автори визнають, що в дослідженнях деякі замінники солі не були перевірені, а деякі придбали самі учасники, а не використовували надані дослідниками.

Добова норма солі

Американська кардіологічна асоціація радить вживати не більше 2300 міліграмів солі на добу, а в ідеалі - 1500.

Важливо, якщо більшість їжі ви купуєте уже готовою або замовляєте в ресторані, то є ризик того, що ви споживаєте надто багато солі.

Є кілька ознак того, що ви можете їсти занадто багато натрію, наприклад, здуття живота або набряки, втома, високий кров’яний тиск, підвищена спрага або часте сечовипускання.

Тому зменшення споживання солі - це лише один із кроків до зниження ризику серцево-судинних захворювань без медикаментів. Також необхідно здорово харчуватися, кинути палити та займатися спортом.

"Замінники солі не "панацея". Але вони можуть допомогти в уникненні хвороб серця", - зазначили науковці.