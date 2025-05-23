Названо предмет в кімнаті, який шкодить зору дітей: і це не телевізор

Як нічники можуть шкоди дітям

За словами медика, нічник у кімнаті може зашкодити зору дитини. Зокрема, з часом це може призводити до розвитку міопії.

"Діти, які сплять з нічниками або тьмяним світлом, мають більшу ймовірність розвитку міопії - тобто короткозорості у міру дорослішання. Але ті, хто спить у повністю темній кімнаті, мають набагато менший ризик", - сказав він.

Експерт додав, що навіть із заплющеними очима синє світло може проходити крізь тоншу шкіру повік дітей і стимулює клітини меланопсину в оці, порушуючи циркадні ритми. Тривале використання такого світла вночі може мати негативний вплив на сон і, як наслідок, на здоров’я очей.

Тепле світло (жовте, червоне) менш шкідливе й більше підходить для нічників.

Якщо нічник занадто яскравий або спрямований прямо в очі, це може спричинити зорове перенапруження, особливо якщо дитина прокидається і дивиться прямо на світло.

Дотримуйтесь таких рекомендацій:

використовуйте нічники з теплим, приглушеним світлом

розміщуйте нічник так, щоб він не світив прямо в обличчя дитини

уникайте використання нічників без потреби, особливо для немовлят, які можуть спати в повній темряві без шкоди

якщо дитина боїться темряви, краще використати слабке непряме світло з таймером або датчиком руху

Що таке міопія

Короткозорість або міопія - це поширений стан зору, при якому близькі об’єкти виглядають чіткими, а далекі - розмитими. Це трапляється, коли форма ока або форма певних його частин призводить до заломлення або переломлення світлових променів.

Світлові промені, які повинні фокусуватися на нервових тканинах у задній частині ока, що називаються сітківкою, насправді фокусуються перед сітківкою. Цей стан зазвичай розвивається в дитинстві та підлітковому віці.

Також захворювання може передаватися у спадок, може прогресувати з віком, коли організм активно росте.

Дослідження, в якому взяли участь 479 дітей, віком від двох до 16 років, показало, що відсутність нічного періоду повної темряви в ранньому дитинстві може бути важливим фактором ризику розвитку короткозорості.

Воно не встановлює, що нічне освітлення в ранньому дитинстві є прямою причиною короткозорості. Але буде доцільним, щоб діти спали вночі без штучного освітлення у кімнаті.