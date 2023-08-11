Ці популярні продукти погіршують настрій та призводять до депресії

Стрес, тривога чи депресія здатні перетворити життя людини у пекло. Існує низка способів легкого покращення настрою і чимало людей обирають їжу.

Про це повідомила нейробіолог Керолайн Ліф, пише wellandgood .

За словами фахівці, серотонін є дуже важливим хімічним нейромедіатором. Він допомагає регулювати на краще функції мозку й тіла - настрій, сон, здоровʼя кісток, згортання крові та формування памʼяті.

До того ж існують продукти та напої, які тимчасово знижують рівень серотоніну.

Солодкі снеки

Рафіновані продукти впливають на вироблення серотоніну в організмі. До них відносяться солодкі напої, десерти з магазину, шоколадні батончики та сухі сніданки.

Важливо, що при регулярному вживанні вони можуть зменшити кількість триптофану, який сприяє виробленню серотоніну та вітамінів групи B.

Трансжири

Усім відомо, що трансжири і так вкрай шкідливі для організму. Фахівець каже, що вони ще й погано впливають на настрій.

До продуктів, від яких потрібно відмовитися, входять: напівфабрикати, картопляні чипси та солоні закуски.

Перероблені продукти

Якщо їсти ковбасу, сосиски та консерви впродовж тривалого часу, то вони можуть вплинути на здоровʼя кишківника, де виробляється більша частина серотоніну в організмі.

Які продукти покращують настрій

Щоб наситити організм користю та позитивним настроєм, варто їсти яйця, горіхи, лосось та сир.

Одним із найпопулярніших продуктів-антидепресантів є банан. Окрім серотоніну, він містить вітамін В6, який необхідний для підняття настрою.

У складі вівсянки та гречки є триптофан. Саме його процес перетравлення в організмі знадобиться для покращення настрою. Річ у тому, що під час перероблення виділяється гормон щастя – серотонін.

Також допомогти виробленню серотоніну можна за допомогою фізичних вправ та прогулянок під сонцем.