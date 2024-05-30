Названо помилки покупців в примірочній, які не подобаються працівники магазину

Повторне складання одягу та розміщення його на полиці

Після того, як працівники поскладають весь на одяг на полицях магазину, то знайдеться покупець, який "перериє" купу футболок чи светрів, намагаючись знайти свій розмір. Однак, він буде знаходити всі інші розміри, крім того, який шукає.

Тому працівникам доводиться знову складати весь одяг.

Повернення одягу до торгового залу

Після приміряння одягу покупці можуть назад повертати його у зал. Однак, не зовсім в першочерговому вигляді.

Тому після приміряння, одяг краще залиши на спеціальній стійці, що працівники змогли його вивернути та правильно скласти.

Сховати одяг у магазині замість того, щоб просити відкласти

Хочете приміряти останню спідницю вашого розміру, але вам потрібно вийти з магазину? У вас може виникнути спокуса сховати її кудись, щоб ніхто його не забрав, доки ви не повернетеся пізніше

Але це не ввічливо, тому що це може створити великі проблеми для персоналу магазину.

Зауваження щодо тіла

Однією з поширених звичок у гардеробній, яка справді не подобається працівникам, коли клієнти коментують їхнє тіло.

"Я шукаю сукню для моєї дочки. Вона приблизно твого розміру, але її груди більші або попа не така велика", - можна почути такі фрази від покупців.

Слухати ці зауваження цілий день може бути нестерпно, адже це ображає.

Чи можна приміряти білизну в магазині

Для цього в магазинах облаштовують зариті примірочні з дзеркалами, щоб покупець міг добре розгледіти всі нюанси майбутнього надбання. Але це не всі умови, які повинні бути забезпечені магазином, де продається білизна.

У більшості салонів примірка нижньої білизни дозволена тільки поверх вашого власного. Це робиться задля безпеки покупців. Адже в магазині не вимагають надати довідку про стан шкіри або волосся.

Безумовно, процедура примірки білизни прямо на тіло не є гігієнічною, тому бюсти з внутрішньої сторони повинні забезпечуватися тонкими поліетиленовими смужками. Найчастіше магазини обмежують покупців приміркою тільки бюста, оскільки вважається, що трусики підібрати можна й без примірки.

Багато продавців пропонують визначити розмір білизни за допомогою сантиметрової стрічки та спеціальної таблиці. Але навіть такий підбір не гарантує, що нижня білизна сяде на вас ідеально. Тому білизна повинна бути забезпечена додатковими гігієнічними вставками для примірок - силіконовими чи поліетиленовими наклейками, які за потреби можна зняти і замінити.