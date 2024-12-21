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Названо очевидні і приховані ознаки нестачі вітамінів у організмі

Які ознаки свідчать про нестачу вітамінів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дефіцит вітамінів і мінералів може виникнути при неправильному харчуванні, стресу та недосипанні. Однак, є базові симптоми організму, які вказують на збої та потребують прийому вітамінів додатково.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Ознаки дефіцитів

За словами дієтолога, кожен мікроелемент може викликати різні симптоми у організмі. Однак, помилкою багатьох людей є те, що при наявних симптомах вони звертаються не до лікаря, а до інтернету.

"Раніше усіх лікував лікар Google, а тепер усіх лікує ChatGPT", - сказала Катерина.

Важливо розуміти, якщо ваш стан організму змінився і почав відрізнятися від того, яким був минулого тижня, то варто звернутися до лікаря. 

Толстікова назвала явні ознаки дефіцитів вітамінів:

  • хронічка втома 
  • важке пробудження вранці
  • поганий настрій
  • депресивний стан 
  • випадіння, ламке та рідке волосся
  • висипи на шкірі
  • синдром неспокійних ніг
  • порушення менструального циклу
  • проблеми з лібідо

Навіть якщо почати приймати вітаміни для покращення стану волосся, то результат буде видно лише через два місяці. Зокрема, необхідно зачекати, щоб дефіцити сформували новий фолікул і стан волосся прийшов в норму.

Експерт розповіла, що при дефіциті вітаміну D можуть появлятися алергічні прояви. Дослідження також свідчать, що при такому дефіциті може розвинутись депресія, алергічні захворювання і навіть астма.

"Тому, якщо ми говоримо про шкіру, то точно потрібно дивитись на вітаміни D, C цинк, селен, залізо та вітаміни групи В. На кожен мікроелемент ми маємо свій букет симптомів", - додала ендокринолог.

Чи можна займатися самолікуванням

Фахівець зазначила, що можна займатися самолікуванням. За її словами, медицина - не точна наука і вона не може бути протокольною. Все тому, що кожен організм унікальний і генетика у кожного різна.

"Коли лікар отримує знання біохімії і дивиться, як працює організм, то є схожі симптоми стовідсотково. Бо біохімія, анатомія та фізіологія - це базові дисципліни і вони працюють однаково, але генетика у всіх різна і активність ферментів буде різна. Засвоєння речовин і дефіцити у всіх різна", - сказала вона.

Тому одне лікування не може підходити усім людям. Варто займатися самоосвітою та вивчити досконало свій організм, здати аналізи і потім підтримувати себе профілактично.

 

Раніше Толстікова назвала список аналізів, які потрібно здавати людям кожен рік.

Також вона розповідала про головний тригер псоріазу, дерматиту і харчових зривів.

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